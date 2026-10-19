Kees Smit geleceğiyle ilgili kritik kararını verdi

Kees Smit, AZ'de kalıyor. Alkmaar ekibi, orta saha oyuncusunun kulüp yönetimiyle 2030 yılının ortasına kadar geçerli yeni bir sözleşme için anlaşmaya vardığını pazartesi günü duyurdu. Smit'in AZ ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.

Voetbal International, kısa süre önce Smit'in (20) AZ ile sözleşmesini dört sezon uzatacağını bildirmişti. Hücuma dönük orta saha oyuncusu, 17. yaş gününden kısa süre sonra Jong AZ formasıyla profesyonel futboldaki ilk maçına çıktı. Bir yıl sonra A takımdaki ilk maçına çıkan Smit, burada 84 karşılaşmada forma giydi.

Smit, AZ ile Eurojackpot Hollanda Kupası'nı ve Johan Cruyff Kupası'nı kazandı. Ayrıca Jong AZ ile UEFA Gençlik Ligi'nde, Hollanda 19 Yaş Altı Milli Takımı ile de Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Hollanda Ümit Milli Takımı'ndan A Milli Takım'a yükselen Smit, bu yılın başlarında Norveç'e karşı oynanan hazırlık maçında forma giydi.

Smit, geleceğini neden AZ'ye bağladığını şöyle açıkladı: "Kulübün bana duyduğu güven elbette çok büyük. Burası bana çok tanıdık geliyor ve hâlâ öğrenecek çok şeyim var. Aslında oldukça çabuk anlaştık."

AZ'de kalmaktan mutluluk duyan Smit, "Altyapıda elbette çok güzel anlar yaşıyorsunuz. Ama bence asıl A takımda yaşananlar önemli. Kupa zaferi, güzel Avrupa maçları... Sonuçta bütün bunları bunun için yapıyorsunuz. Burada her seferinde yeniden oynamak da beni gururlandırıyor" dedi.

Smit sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna çok sık rastlandığını sanmıyorum ama burada var. Elbette yıllardır burada oynayan çok sayıda oyuncu var. Benim için de özel bir durum ve bundan mutluyum. Uzun zamandır birlikte oynadığınız pek çok futbolcuyu ve yine uzun süredir gördüğünüz insanları tanıyorsunuz. Burası bir aile gibi."

Teknik direktör Niels van Duinen, "Kees hakkında çok şey söylendi ve yazıldı. Kendisi son derece büyük bir yetenek ama bu sözleşme uzatmasının temelinde özellikle Kees'in AZ'ye karşı hissettikleri var" dedi.

Smit'in AZ'de geçirdiği 11 yılın ardından yeni bir sözleşme imzalayacak olması Van Duinen'i gururlandırıyor. Van Duinen, "Bence bu benzersiz bir durum ve aynı zamanda AZ olarak çok gurur duyduğumuz bir şey. Oyuncuların kulübe karşı hissettikleriyle ilgili olduğu için bunun kulübe büyük bir övgü olduğunu düşünüyorum. Kees'le yaptığım görüşmelerde bunu çok güçlü biçimde hissettim" ifadelerini kullandı.