Kees Smit, AZ'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus karşısında aldığı 1-2'lik yenilginin ardından öz eleştiri yaptı. Alkmaar ekibinin ofansif orta saha oyuncusu, kısa süre önce yaşadığı sakatlığa atıfta bulunarak, "Aslında oynamaya biraz fazla erken döndüm" dedi.

Smit'in sözlerini aktaran Algemeen Dagblad'a göre genç oyuncu, "Bu, kendime ve fizyoterapistlere karşı belki de daha dürüst olmam gerektiğini gösteren bir ders oldu. Ama mümkün olduğunca çok oynamak istiyorum ve bu biraz tuzağa dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Smit, kasık sakatlığını atlattıktan sonra Hollanda Ümit Millî Takımı'na döndü. Norveç (0-0) ve Slovenya (2-4 galibiyet) maçlarında ilk 11'de yer aldı; ikinci karşılaşmada bir gol ve bir asistle önemli rol oynadı. Avrupa Şampiyonası biletinin alındığı Bosna-Hersek maçında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

AZ'li oyuncu, ardından yeni bir sakatlık nedeniyle bir ay sahalardan uzak kaldı. "Kendini iyi hissetmiyorsan bir ya da iki maç kaçırmak daha iyi olabilir ama Hollanda Ümit Millî Takımı'na yardım etmek istedim. Bu yüzden güzel maçları da kaçırdım, buna çok üzülüyorum. Feyenoord ve Ajax maçlarını kaçırmak hâlâ içime oturuyor."

Leeroy Echteld, Juventus karşısında Smit'i 62. dakikada oyuna aldı. Smit, "Yeniden futbol oynamayı çok istiyordum ve böyle maçlar insana zaten enerji veriyor. Tekrar oynadığım için çok mutluyum; bunun böyle devam etmesi gerekiyor" dedi.

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Smit ve oyuna sonradan giren diğer oyuncu Elijah Dijkstra, AZ'nin son bölümde Juventus karşısında sık sık tehlike yaratmasını sağladı. Memnuniyetini dile getiren Echteld, "Evet, ikisi de oyuna iyi girdi. Ama oyunun ancak son bölümde gerçekten değiştiğini düşünmüyorum. Bence ikinci yarıda gayet iyi oynadık" dedi.

Takımının ilk yarıda daha olgun oynamasını istediğini belirten AZ teknik direktörü, "Elbette, oyuncu değişiklikleriyle maç biraz daha açılıyor ve o oyunculardan biraz daha fazla enerji alıyorsunuz. Maç sırasında bir ya da iki vites artırmanız gerektiğini hissediyorsunuz. Bir noktada bunu yapabiliyoruz ve böylece rakibe karşı koyabildiğimizi de görüyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.