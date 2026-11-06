Kees Smit, AZ'nin Avrupa Ligi'nde Juventus'a 1-2 yenilmesinin ardından hatayı kendisinde aradı. Alkmaar ekibinin hücumcu orta saha oyuncusu, yakın zamanda yaşadığı sakatlığa işaret ederek "Aslında biraz erken döndüm" dedi.

Algemeen Dagblad'ın aktardığına göre Smit, "Bu, kendime ve fizyoterapistlere karşı belki de daha dürüst olmam gerektiğini gösteren bir ders oldu. Ama mümkün olduğunca çok oynamak istiyorum ve bu biraz tuzağa dönüşüyor" diye konuştu.

Smit, kasık sakatlığını atlattıktan sonra Hollanda Ümit Millî Takımı'na döndü. Norveç (0-0) ve Slovenya (2-4 galibiyet) karşılaşmalarına ilk 11'de başladı; ikinci maçta bir gol ve bir asistle önemli rol oynadı. Avrupa Şampiyonası bileti getiren Bosna-Hersek maçında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

AZ oyuncusu, ardından yeni bir sakatlık nedeniyle bir ay sahalardan uzak kaldı. "Kendini iyi hissetmiyorsan bir, hatta iki maç kaçırman daha iyi olabilir ama Hollanda Ümit Millî Takımı'na yardım etmek istedim. Bu yüzden de oynamak istediğim maçları kaçırdım; buna çok üzülüyorum. Feyenoord ve Ajax maçlarını kaçırmış olmak hâlâ içime dert oluyor."

Leeroy Echteld, Juventus karşısında Smit'i 62. dakikada oyuna aldı. "Yeniden futbol oynamayı çok istiyordum ve böyle maçlar insana her hâlükârda enerji veriyor. Tekrar oynadığım için çok mutluyum; böyle devam etmesi gerekiyor."

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Smit ve diğer yedek oyuncu Elijah Dijkstra'nın oyuna girmesiyle AZ, son bölümde Juventus karşısında sık sık tehlike yarattı. Memnuniyetini dile getiren Echteld, "Evet, oyuna iyi girdiler. Ama oyunun ancak sonlarda gerçekten değiştiğini düşünmüyorum. Bence ikinci yarıyı gayet iyi oynadık" dedi.

Takımının ilk yarıda daha olgun oynamasını istediğini belirten AZ teknik direktörü, "Elbette değişikliklerle maç biraz daha açılıyor ve o oyunculardan enerji alıyorsunuz. Maç sırasında bir ya da iki vites artırmamız gerektiğini hissediyorsunuz. Bir noktada bunu başarabiliyoruz ve o zaman da rakibe karşı koyabildiğimizi görüyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.