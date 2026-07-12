Keen, Bellingham'ı övmekten geri durmuyor: Her türlü övgüyü hak ediyor

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, takımının Norveç’i yenerek 2026 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselmek için gösterdiği olağanüstü çabayı övdü. şu anda ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmeyi başaran takımın kaptanı, bu karşılaşmanın turnuvada "Üç Aslanlar"ın karşılaştığı en zorlu sınavlardan biri olduğunu vurguladı.

Jude Bellingham, üst üste ikinci maçta da golcü performansını sürdürerek, Cumartesi akşamı bu büyük dünya şampiyonasının çeyrek final maçında Norveç milli takımını 2-1 mağlup eden İngiltere'yi, Dünya Kupası'nda tarihi bir yarı final başarısına taşıdı.

Meksika maçından daha zordu

Maçın hemen ardından İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada Kane, “Muazzam bir çaba gösterdik. Bu maç, 16 turunda oynadığımız Meksika karşılaşmasından çok daha zordu” dedi ve Norveç milli takımının “Üç Aslanlar”a karşı yarattığı zorluğun boyutuna açıkça işaret etti.

İngiltere milli takım kaptanı sözlerine şöyle devam etti: “Sıcaklık ve nem bizi çok büyük ölçüde etkiledi. Elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve galibiyete giden yolu bulmalıydık, özellikle de ikinci yarıda ve uzatmalarda. Bugün galibiyeti elde etmemizde kararlılık ve azim belirleyici ve temel faktörlerdi.”

Kane, maçın iki takım arasında büyük bir dengeye sahne olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Top hakimiyeti ve her iki tarafın yakaladığı fırsatlar açısından karşılaşma büyük ölçüde dengeliydi, ancak bugün yaptığı gibi maçın gidişatını tamamen lehimize çevirebilen Jude Bellingham gibi olağanüstü bir oyuncunuz olduğunda, bu şüphesiz önemli ve etkili bir faktördür. Oyuncularımızın azmi ve kararlılığı, sonunda bu değerli galibiyete ulaşmamızı sağladı.”

Şampiyonluk anları fark yaratır

Kane, takımın yıldızı Bellingham hakkında konuşmaya devam ederek, açık bir hayranlıkla şunları söyledi: “Her zaman şampiyonluğun belirleyici anlarından bahsediyorum. Şu anda önemli golleri ya ben ya da Jude atıyoruz gibi görünüyor, ancak bugün istisnasız herkes olağanüstü ve harikaydı. Jude, tam anlamıyla övgü ve takdiri hak ediyor; En önemli ve en zor maçta iki muhteşem gol attı ve bu iki gol bizi yarı finale taşıdı.”

İngiliz oyuncu, takımda belirleyici oyunculara sahip olmanın önemini vurgulayarak şöyle dedi: “Herhangi bir şampiyonluk kazanmak ve büyük turnuvalarda ilerleyen aşamalara ulaşmak için zorlu maçları sonuçlandırabilecek oyunculara acil olarak ihtiyacınız var. Sonuçları belirleyebilecek, elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır ve potansiyellerinin en üst seviyesine çıkarak bizi zafere ve bir üst tura taşıyacak oyunculara her zaman ihtiyacımız var. Ve bugün Judd bu rolü bizim için mükemmel bir şekilde yerine getirdi.”

Önemli değil... Eleme turunu geçtik

Ken, maçta ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü hakkında açıkça şöyle konuştu: “Bunun açık ve net bir ofsayt olduğunu düşündüm. O anda biraz can sıkıcı ve moral bozucuydu. Ayrıca, bizim lehimizde kolayca verilebilecek bir penaltı hak ettiğimi düşünüyordum. Ama sonuçta, artık bunların hiçbir önemi yok. Yarı finale yükseldik ve bu başarıdan dolayı çok mutlu olacağım.”

Turnuvada yarı finale yükselme konusunda ise Kane şunları vurguladı: “Bugünkü maç öncesindeki net mesajımız, tüm gücümüz ve azmimizle sahaya çıkmaktı. Günlük antrenmanlarımızı izledim ve gerçek yeteneklerimizi kendi gözlerimle gördüm, özellikle de sahanın son üçte birlik hücum bölgesinde. Bu turnuvada henüz elimizden gelenin en iyisini tam ve kusursuz bir şekilde sergileyemedik, ancak sahip olduğumuz en iyi seviyeyi gösteremeden Dünya Kupası yarı finaline ulaştık.”

Seviyemize geri dönmek fark yaratabilir

Kane, geleceğe dair iyimser bir bakışla sözlerini şöyle tamamladı: “Eğer gerçek seviyemize geri dönebilir ve yarı final maçında en iyi performansımızı sergileyebilirsek, bu büyük turnuvada galibiyet ile mağlubiyet arasındaki belirleyici fark olabilir. Bu başarıyı ve galibiyeti tadını çıkaracağız, fiziksel ve zihinsel olarak toparlanmak için yeterli zaman ayıracağız, ardından birkaç gün içinde bir başka kader maçı için ciddi hazırlıklara başlayacağız.”

Hatırlanacağı üzere, İngiltere milli takımı yarı finalde, Arjantin ile İsviçre arasında oynanacak çeyrek final maçının galibi ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, 1966’daki tarihi zaferin ardından tarihlerinde ikinci dünya şampiyonluğu hayalini gerçekleştirmek isteyen “Üç Aslanlar” için özel bir anlam taşıyor ve büyük bir zorluk oluşturuyor.