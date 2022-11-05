Kedisini tekmeleyen Kurt Zouma ilk kez konuştu: "Birçok kişiden destek aldım"

Kurt Zouma kedisini tekmelediği görüntülerin ortaya çıkmasından bu yana ilk röportajını verdi ve herkesten özür diledi.

Evcil hayvanını tekmelediği için suçlu bulunan Zouma, 180 saat ücretsiz toplum hizmeti cezasıyla karşı karşıya kaldı. Ayrıca futbolcunun kedi sahibi olması beş yıl boyunca yasaklandı.

Sky Sports'a konuşan Zouma şunları söyledi: "Ben ve ailem için zor bir dönem oldu. Açıkçası çok kötü bir şey yaptım ve bunun için özür dilerim. İnsanlar için bu görüntüleri izlemenin zor olduğunu biliyorum, çok üzgünüm ve pişmanlık duyuyorum. Şimdi ailemle birlikte önüme bakmaya çalışıyorum."

"Bu durumdan çok şey öğrendim. Futbola odaklanabilmem için birçok kişiden destek aldım. Kulüp bu konuda inanılmazdı. Takım arkadaşlarımdan teknik çalışanlara kadar kulüpteki herkes ve hatta taraftarlar da bana destek verdi. Futbola odaklanmama yardımcı oldular."

"Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Onlara ne kadar teşekkür etsem az. Bu kulüp benim ailem gibi."

Zouma yaşananların ardından West Ham United tarafından da para cezasına çarptırıldı ve ceza dokuz farklı vakfa bağışlandı.

Fransız savunmacı bu sezon West Ham ile 13 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.