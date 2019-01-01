Keane: Maguire hakkında kafamda hala soru işaretleri var

Manchester United'ın efsane oyuncu Roy Keane, yeni transfer Harry Maguire hakkında soru işaretleri olduğunu söyledi.

Transfer döneminde savunmasına destek arayan , Leichester City'de forma giyen başarılı futbolcu Harry Maguire ile anlaşmıştı.

Manchester United'da iz bırakan oyunculardan biri olan Roy Keane, takıma henüz transfer olan Harry Maguire'nın savunma kabiliyeti hakkında endişendiğini açıkladı.

26 yaşındaki futbolcu, Ole Gunnar Solskjaer mentörlüğünde 4 Premier League'e katıldı ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Keane, ITV'ye yaptığı açıklamada birçok yorumcu tarafından övgüler toplayan futbolcunun, bazen bir savunmacı olarak yetersizgöründüğünü söyledi:

''Topa hakimiyetinin ne kadar iyi olduğu görüyoruz, ama savunmada hala üzerinde bir veya iki soru işareti var. 26 yaşındaki birinin dönüşlerdeki hız sorunları beni endişelendiriyor.''

Ancak bir başka İngiliz oyuncu Ian Wright, Maguire'ın United'ın kendisine ödediği paraya değdiğini düşünüyor. Wrigt yaptığı açıklamada, ''O çok iyi bir futbolcu. Şimdi Manchester United'da kariyerinin zirvesini yaşıyor'' dedi.