Beklenen El Clasico randevusuna bir haftadan az süre kalırken, İspanyol futbolunun en büyük karşılaşmasının sıcaklığı, Real Madrid'i suçlu sandalyesine oturtan ve takımın Barcelona ile boy ölçüşme kapasitesini doğrudan sorgulayan ateşli açıklamalarla zirveye ulaştı.

İki ezeli rakip, kâğıt üzerinde her konuda eşit olmalarına rağmen tamamen farklı moral durumlarıyla El Clasico haftasına giriyor. Barcelona'nın Real Betis'i 5-2 ezmesinin, Real Madrid'in de Sevilla'yı 4-1 geçmesinin ardından iki takım, en yakın takipçilerinin altı puan önünde liderlik koltuğunu paylaşıyor; ancak sahadaki performans başka bir hikâye anlatıyor.

Alman teknik direktör Hansi Flick'in öğrencileri keyifli bir takım futbolu sergileyip maçlara mutlak bir rahatlıkla hâkim olurken, Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, aldığı büyük sonuçlara rağmen aynı ikna edici izlenimi vermiyor; takım hâlâ açık bir biçimde bireysel çözümlere dayanıyor.

Bu tezat, "CBS Sports" kanalının ünlü "Golazo" programında hararetli tartışmanın merkezindeydi. Eski İngiliz forvet Troy Deeney, İspanyol "AS" gazetesinin aktardığı sert açıklamalarla ağır bir sürprize imza attı.

Deeney, yoruma yer bırakmayan kesin bir ifadeyle şunları söyledi: "Barcelona'yı yenmeleri imkânsız. Bireysellikler dolu bir takım, en iyi takıma karşı oynuyor."

Eski Watford yıldızı bu eleştiriyle yetinmedi, daha da ileri giderek El Clasico'da kaotik bir senaryo öngördü ve şöyle ekledi: "Mourinho'yu ve bu tür büyük maçları yönetme biçimini bildiğim kadarıyla, bir kırmızı kart görebiliriz."

Real Madrid'in sistemine yönelik iğneleyici eleştirilerine rağmen Deeney, beyaz takımdaki bir parlak noktayı öne çıkarmaya özen gösterdi ve son maçlarda güçlü bir şekilde kendini kanıtlayan yükselen yıldız Yan Diomande'nin etkileyici performansını övdü.

Deeney, Diomande'nin bu çıkışının, Vinicius Junior'ın cezası bittiğinde Mourinho'yu gerçek bir çıkmaza sokacağını belirterek şunları kaydetti: "Diomande'nin sergilediği üstün performanstan sonra Mourinho, cezası sona erdiğinde Vinicius'u nasıl idare edeceğini uzun uzun düşünmek zorunda kalacak."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu onu son derece zor bir duruma sokacak; çünkü Vinicius'un oynamaması ve yedek kulübesinde kalması soyunma odasında büyük bir sorun demek."



