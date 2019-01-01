Kayserispor'dan sert açıklama: "Çalınan galibiyetimiz hakkında"

Kayserispor, Beşiktaş maçının ardından "Oyuncularımız Tjaronn Chery, Mensah ve çalınan galibiyetimiz hakkında." konulu bir açıklama yayınladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından resmi sitesinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

Sosyal medya hesabından ""Oyuncularımız Tjaronn Chery, Bernard Mensah ve çalınan galibiyetimiz hakkında." denilerek paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Maç öncesi aldığı haber üzerine izinli olarak ülkesine giden oyuncumuz Tjaronn Chery’nin annesine acil şifalar diliyor, tabela berabere yazsada çalınan galibiyetimizi kendisine armağan ediyoruz.

Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan ve köprücük kemiği çıkan (hakem bir faul bile çalmadı) oyuncumuz Bernard Mensah tahminen 4-5 hafta aramızda olmayacak.

Maçın skoruna direkt tesir eden, farklı galip gelmemizi engelleyen hakemle ilgili de yasal zeminde hak arayışımız sürecek ve gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır."