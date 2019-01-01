Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması!

Kayserispor Kulübü'nden Deniz Türüç transferiyle ilgili önemli bir açıklama geldi...

Kulübü, 'a transfer olacağı iddia edilen Deniz Turuç'un durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden Başkan Erol Bedir'in yaptığı açıklamada oyuncu için ciddi ve resmi bir teklif alınmadığı duyuruldu.

İşte Erol Bedir'in açıklaması:

"Son günlerde giderek artan bir şekilde oyuncumuz, kaptanımız Deniz Türüç ile ilgili transfer haberleri çıkmakta ve aslı olmayan ”Ya Tutarsa” kabilinden “Son dakika” asparagasları yayınlanmaktadır. Futbolcumuzun önce bir kulübe imza atacağı iddia edilirken, bir saat sonra başka bir takımla anlaştığı haberi yayılmaktadır. Bu tip aslına uygun olmayan söylentiler de bir noktadan sonra Deniz’i de, kulübümüzü de, taraftar ve camiamızı da rahatsız etmektedir.

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Olayın aslı şudur; yaklaşık 15-20 gün önce oyuncumuzla ilgilenen üç kulüp yöneticisiyle de görüşmeler yapılmış, her üç kulübe de futbolcunun tercihine göre hareket edeceğimiz, oyuncuyla anlaştıkları takdirde Kayserispor olarak kolaylık sağlayacağımız ifade edilmiştir.Ancak bu güne kadar geçen süre içerisinde ciddi ve resmi teklife dönüşmüş hiçbir öneri tarafımıza ulaşmamıştır. Oyuncunun da bize bir yönlendirmesi bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, futbolcumuz Deniz Türüç’ün 3 güzide kulübümüzden herhangi birine transfer ihtimali ligimizde oynayan diğer futbolculardan fazla değildir. Bahse konu takımlarımızın transfer yapmalarıyla ilgili olarak (mevcut zorluklarından dolayı) düşüncelerine saygı duymaktayız.

Bu konularla ilgili daha fazla spekülasyonun Türk futboluna bir faydasının olmayacağı bilincinden hareketle, oyuncumuzun da takımına konsantre olmasını temin etmek adına; ciddi bir gelişme olduğu takdirde spor camiasının derhal bilgilendirileceği taahhüdümüzle birlikte konunun kapatılması ilgililerden dileğimizdir."