Kayserispor

Kayserispor'da kaleci Lung, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

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AA
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre kaleci Silviu Lung sahalardan 3 hafta süreyle uzak kalacak.

Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarılan Lung'un parmak kemiğinde çatlak tespit edildiği belirtildi. 

Antrenmanda ikili mücadele sırasında Lung'un sol el 5. parmak kemiğinde çatlak meydana geldiğinin aktarıldığı açıklamada, 30 yaşındaki Rumen file bekçisinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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