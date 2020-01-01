Kayserispor'da ilk istifa yönetimden

Sarı kırmızılı kulübün başkan danışmanı Süleyman Akın, teknik direktör ve menajerin yetersiz olduğunu belirterek istifa etti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo 'da yönetim kurulunda başkan danışmanı olarak görev yapan Süleyman Akın, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26 yıldır tribünlerde son 4 yılımı onurla gururla yönetici olarak sürdürdüğüm her şeyim Kayserispor yöneticiliğimden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Burada olmamızda ki gaye bir şeylere olumlu anlamda destek vermek, katkı sağlamak içindi" ifadelerini kullandı.

Akın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Daha fazla takım

"Mevcut hoca ve menajerin yetersiz ve hatalı işler yaptığı tüm kamuoyu malumuyken hala tahammül edilip gönderilmesinin gündeme dahi gelmemiş olması bize ve Kayserispor'a zarar veriyor. Artık tribündeki yerimi Kapalı Kale Taraftarlar Derneği'ndeki yöneticiliğimle Kayserispor peşinde ölene kadar olacağız. Yeni maçlarda görüşmek üzere."