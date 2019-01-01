Kayserispor'da ikinci Robert Prosinecki dönemi

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bülent Uygun'dan boşalan teknik direktör görevine Robert Prosinecki getirildi.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya , Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bülent Uygun'la yaşanan ayrılığın ardından görüşmeler sonucunda, teknik direktörlüğe Robert Prosinecki'nin getirildiğini belirtti.

Gözbaşı, "Ligde kalmak bizim için çok önemli. Anlaşmamız lig sonuna kadar. Ligde kalmamız durumunda tekrar masaya oturacağız." diye konuştu.

Gözbaşı ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda da, "Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki ile anlaştık, camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda da, "Hikayemizi yeniden yazmak için, hoş geldin Roby..." denildi.

2012-2013 sezonunda Kayserispor'un başına geçen Prosinecki, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 48 maçta 18 galibiyet yaşamıştı.

Robert Prosinecki, 2013-2014 sezonun devre arasında kulüpten ayrılmıştı.