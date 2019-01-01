Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi

Sezona sıkıntılı bir başlangıç yapan İstikbal Mobilya 'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada 48 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçlar üzerine teknik direktör Hikmet Karaman 6 Ekim'de istifa etmiş, 11 Ekim'de de Samet Aybaba ile sözleşme imzalanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda pazar günü oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti. Aybaba da 28 Ekim'de yönetime istifasını sunmuştu.

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liginde son olarak 2017'de 'u çalıştıran Uygun, ardından 'ın Al-Gharafa ve Al Rayyan takımlarında görev yapmıştı.

Bülent Uygun, İstikbal Mobilya Kayserispor'un başındaki ilk sınavını ligde Pazar günü ile oynanacak karşılaşmada verecek.