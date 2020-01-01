Süper Lig

Kayserispor'da bir idari personel koronavirüse yakalandı

Son güncelleme
Yorum()
Kayserispor koronavirüs taramasında bir idari personelin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bir idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

     

    Kapat