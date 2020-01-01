Kayserispor'da bir idari personel koronavirüse yakalandı

Kayserispor koronavirüs taramasında bir idari personelin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden , bir idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."