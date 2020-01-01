Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı.

Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yazılı açıklamasında, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakıldığını belirtti.

Bernard Mensah, son olarak 14 Ocak Salı günü Kayseri'de oynanan Ziraat Kupası son 16 turu ilk maçında 'ye karşı forma giymişti.

Kayserispor geçtiğimiz sezon 'den kiraladığı Mensah'ın bonservisini 3 milyon 500 bin euro karşılığında almıştı.

Ganalı oyuncu bu sezon 14 resmi maçta forma giyerken 4 de asist yaptı.