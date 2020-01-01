Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı
Yorum()
Depophotos
Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yazılı açıklamasında, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakıldığını belirtti.
Bernard Mensah, son olarak 14 Ocak Salı günü Kayseri'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.
Kayserispor geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den kiraladığı Mensah'ın bonservisini 3 milyon 500 bin euro karşılığında almıştı.
Ganalı oyuncu bu sezon 14 resmi maçta forma giyerken 4 de asist yaptı.