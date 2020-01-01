Kayserispor'da Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı

Sarı-kırmızılı kulüp, 46 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 6 puan toplayabilen 'da Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

46 yaşındaki teknik adam sezon başında Kayserispor'un başına getirilmişti.