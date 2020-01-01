Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi

Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş getirildi.

TFF'nin yeni sezonu 21 takımla oynatma kararı almasının ardından Süper Lig'den düşmeyen , hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından Robert Prosinecki ile yollarını ayırmıştı.

İç Anadolu ekibinde yönetim, takımı Bayram Bektaş'a emanet etme kararı aldı.

Bayram Bektaş antrenörlük kariyeri boyunca , Gaziantep FK, Ümraniyespor, ve Ankaragücü'nde görev aldı. Bayram Bektaş son olarak A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığını yapıyordu.

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Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Bayram Bektaş'ın göreve getirilişini şu ifadelerle duyurdu:

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"Süper Lig'de harcama limiti en düşük takımız. Takımın teknik patronunun sadece futbol düşünen, başarıya aç, kariyerine odaklı, futbolcu ağı geniş, genç ve iddialı bir kişi olması gerekiyordu. O kişi Bayram Bektaş.

'Değişim' parolasıyla girmeyi hedeflediğimiz yeni sezonda değerli hocamızın hem Türk futbolunun gençlerine olan yoğun hakimiyeti hem de donanımıyla birlikte; kısa, orta ve uzun vadede arzuladığımız hedeflere bizi taşıyacağına gönülden inanıyoruz.

Harcama limitlerinde kısıtlı bir bütçeye sahip olan kulübümüzün, hocamızın da birikimiyle gelecek yıllarda altyapıdan yetiştireceği yeteneklerle Türk futbolunda ses getireceğine de gönülden inanıyoruz"