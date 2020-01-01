Kayserispor'da Artem Kravets ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Ukraynalı forveti Artem Kravets'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İki buçuk yıldır formamızı terleten Artem Kravets ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de sarı kırmızı formayı 19 kez giyen 31 yaşındaki golcü, rakip ağları 8 kez havalandırdı.

Kravets’in Hes Kablo ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu.