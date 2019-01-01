Kayserispor'a forma satışı ve SMS'le destek

İstikbal Mobilya Kayserispor, yardım gecesinde 80 bin 349 forma satışı gerçekleştirildi ve cep telefonlarından SMS ile bağış toplandı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya 'un ekonomik sıkıntılarını çözmek için başlatılan kampanya kapsamında düzenlenen yardım gecesinde, 80 bin 349 forma satışı gerçekleştirildiği ve cep telefonlarından SMS ile bağış toplandığı bildirildi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu şekilde bir gecenin Kayseri'de ilk defa düzenlendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Önemli olanın bir şey alıp vermek değil, sahip çıkmak olduğunu ifade eden Büyükkılıç, SMS kampanyasının devam ettiğini anımsattı.

Büyükkılıç'ın gecede yaptığı sıkı pazarlık renkli görüntüler oluşturdu.

Haberin devamı aşağıda

Canlı yayına bağlanarak Kayserispor'a destek vermek isteyen Kayseri'nin tanınmış isimlerinin aldığı forma adedini az bulan Büyükkılıç, yaptığı sıkı pazarlıklarla forma sayılarını ikiye katladı.

Büyükkılıç, satın aldığı 10 bin 38 forma ile de gecenin rekorunu kırdı. Büyükkılıç'ın bu katkısı üzerine salondaki taraftarlar "Büyük Başkan" sloganları attı.

Açıklamada, "Kayserispor'a Vefa Gecesi"nde 80 bin 349 forma satışı gerçekleştiği, ayrıca kulübe cep telefonlarından SMS bağışıyla da katkı sağlandığı bildirildi.