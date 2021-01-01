Kayserispor'a Denis Alibec şoku

Kayserispor'da Başakşehir maçının kahramanı olan Denis Alibec, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Hes Kablo 'da, Medipol maçında sakatlanan Denis Alibec'in, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başakşehir maçında sakatlanan Denis Alibec'in sağlık durumu MR sonucuna göre kesinleşecek olmasına karşın, sahalardan en az 2-3 hafta uzak kalacağı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Alibec, Medipol Başakşehir ile oynanan maçta kendisinin ve takımının ikinci golünü attığı pozisyonun ardından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.