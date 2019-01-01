Kayserispor, Oğuzhan Özyakup'a talip oldu

Kayserisporlu yöneticilerin, dünkü maç öncesinde Oğuzhan Özyakup’u Beşiktaş yöneticilerinden sözlü olarak istedikleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Oğuzhan Özyakup’a sürpriz bir talip çıktı.

Fanatik' in haberine göre; karşılaşma öncesinde Kayserisporlu yöneticilerle biraraya gelen Beşiktaş idarecilerine, Oğuzhan için teklif geldi.

Kayserisporlu yöneticiler, teknik direktör Hikmet Karaman’ın Oğuzhan’ı çok beğendiğini iletti ve sezon sonu için şimdiden el sıkışma önerisinde bulundu. Bu sürpriz teklifin ardından Beşiktaşlı idareciler, teklife sezon sonunda cevap vermeyi kararlaştırdı.

Öte yandan siyah-beyazlılar, Kanadalı forvet Cyle Larin’i de Kayserispor’a verebileceklerini iletti. Taraflar iki futbolcu konusunda sezon sonunda görüşmek için söz kesti.