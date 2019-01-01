Emmanuel Adebayor, Kayserispor yolunda
Emmanuel Adebayor’un Süper Lig’deki yeni adresi Kayserispor olabilir.
DHA’nın haberine göre yeni sezon öncesi 17 ismi kadrosuna katan Kayserispor, forvet oyuncusu için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kayserispor Yönetimi bu kapsamda Başakşehir'in yollarını ayırdığı Emmanuel Adebayor'u takıma katmayı planlıyor.
Togolu futbolcu ile bir araya gelen Kayserispor yöneticileri, transferi neticelendirmek istiyor.
2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'e gelen Adebayor, geçen sezon 19'u lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1 de Avrupa Ligi'nde olmak üzere 24 maçta forma giymiş, 4 gol kaydetmişti.
Rodallega’nın takımdan ayrılmasının ardından Trabzonspor da Adebayor ile görüşmüş ancak anlaşma çıkmamıştı.
Bordo Mavililer daha sonra kadrosuna Alexander Sörloth ve son olarak da Daniel Sturridge’i kattı.