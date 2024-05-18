Kayserispor Başkanı Ali Çamlı maç sırasında sahaya indi

Kayserispor'un Konyaspor'a konuk olduğu maçta tansiyon yükseldi. Hakem Halil Umut Meler'in Uğurcan Yazgılı'ya yaptığı müdahale nedeniyle Nazon'a gösterdiği kırmızı karta Kayserispor Başkanı Ali Çamlı saha kenarına inerek tepki gösterdi.
Ev sahibi takımda Nazon, Konyaspor'un serbest vuruş kullanacağı sırada Konyalı oyuncu Uğurcan Yazgılı'nın karnına yumruk attı. VAR'da pozisyonu inceleyen Halil Umut Meler, Nazon'a kırmızı kart gösterdi.
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kırmızı kart kararına sert tepki gösterdi.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı saha kenarına indi ve sahaya girmesini güvenlik güçleri engelledi. Mücadele 10 dakikalık bekleyişin ardından tekrar başladı. Bilal Beyazıt, sahaya girmeye çalışan Başkan Ali Çamlı'yı sakinleştirmeye çalıştı.
Polis güçleri, Kayserispor yedek kulübesi ve tribünleri önüne emniyet şeridi çekti. Mücadele 10 dakikalık aranın ardından devam edebildi. Öte yandan Halil Umut Meler daha önce sahada Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğramıştı.