Kayıp kurtarıcı... Arjantin, büyük anların adamını özlüyor

Arjantin, yıldız oyuncusu Ángel Di María’nın iki yıl önce milli takımdan emekli olmasından bu yana sol kanatta ideal çözümü bulamadı.

Dünya şampiyonu Arjantin, yarın Pazar sabahı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre ile karşılaşacak ve üst üste ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğu hayalini sürdürmeye hazırlanıyor.

Arjantin, Dünya Kupası'nda en son 2014 yılında Brezilya'da İsviçre ile karşılaşmıştı. O turnuvada Almanya'nın ardından ikinci sırada yer alan takım, finale yükselene kadar birçok zorlu an yaşamıştı.

Katalan AS gazetesinin Cumartesi akşamı yayınladığı habere göre, bu anlardan biri, Arjantin'in yine İsviçre milli takımıyla karşılaştığı son 16 turuydu. O gün, uzatmalarda kritik bir anda galibiyet golünü atan ve teknik direktör Lionel Scaloni’nin şu anda kritik anlarda çok ihtiyaç duyduğu “koruyucu melek”, Di María’ydı.

Son Copa América turnuvasının ardından Arjantin milli takımından emekli olduğunu açıklamasından bu yana, onun bıraktığı Arjantin hücumunun sol kanadındaki pozisyonu boş kalmış durumda.

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Scaloni bir çözüm bulmak için her şeyi denedi. Bu Dünya Kupası’nda Tiago Almada ile başladı, o bölgeye Lo Celso, Julian ve Nico González’i de yerleştirdi, ardından son çare olarak Mac Allister’ı kanada kaydırarak kadroyu yeniden düzenledi: Katar'da uyguladığı alışılagelmiş 4-3-3 sisteminden, Mısır karşısında Liverpool'lu oyuncuyu sol kanatta oynatarak uyguladığı 4-4-2 sistemine geçti.

Di María, Arjantin milli takımında 145 maça çıktı, 31 gol attı ve 32 asist yaptı. 6 Eylül 2008'de ilk kez milli takımda forma giyen Di María, dört büyük şampiyonluk kazandıktan sonra tarihi efsanelerden biri olarak milli takımdan veda etti: 2022 Dünya Kupası, 2021 ve 2024 Copa América ve 2022 "Finalisma" finali.

AS’ye göre Scaloni, daha önce Arjantin milli takımına geri dönmesi için onu ikna etmeye çalıştıklarını itiraf etmişti: “Ángel’e taraftarlarına veda etmesi için gelmesini söyledik. O gitti ve onu ikna etmenin bir yolu yok; denedik ama kararı kesin. Onun hikâyesi adeta bir film gibiydi ve olabilecek en iyi şekilde sona erdi. O bir efsane. Bir insan bir karar verdiğinde, bu karar düşünülmüş bir karardır. O bu konuyu iyice düşünme fırsatı buldu ve bugün bunun doğru bir karar olduğunu söyleyebiliriz çünkü kariyerini bir kazanan olarak ve tarihimizin en iyi futbolcularından biri olarak sonlandırdı."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Şimdi Rosario Central’da, Di María, Arjantin-İsviçre maçını 2014’tekinden tamamen farklı bir bakış açısıyla izleyecek. O zamanlar, daha önce pek çok kez yaptığı gibi kurtarıcı rolünü üstlenmişti; ama şimdi, onun yerini alabilecek garantili bir yedeğin olmadığını görünce üzülecek. Bunu, ayrılışından sonra hissetmek mümkündü.”

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