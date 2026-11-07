Barcelona'da sağ bek mevkii artık kadroda sabit bir kutucuk olmaktan çıktı; aksine denemelere ve sürprizlere açık bir alana dönüştü. Hansi Flick, aslında bu mevkiye ait olmayan bir grup oyuncuya başvurdu. Bu tablo, Katalan ekibinin yaşadığı olağanüstü durumu yansıtıyor ve bu mevkinin gelecekteki sahibinin kimliği konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Barcelona'da sağ bek mevkiinden farklı kuşaklardan oyuncular geçti; Eusebio, Goikoetxea ve Celades'ten başlayarak Luis Enrique, Gabri ve Sergi Roberto'ya kadar. Ancak şu anda yaşananlar daha garip görünüyor; çünkü mesele artık oyuncular arasında rol değişimiyle ilgili değil, tamamen farklı mevkilerden gelen unsurların denenmesiyle ilgili.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Hansi Flick, Barcelona'nın bu sezon oynadığı 15 resmi maçta sağ bek mevkiinde dört farklı oyuncu kullandı. Eric García, bu mevkide 7 maçta görev alarak en çok tercih edilen isim oldu; Jules Koundé'nin 4 kez, Xavi Espart'ın iki maçta, son zamanlarda bu mevkide boy gösteren Bryan Gil'in [Fariñas] ise yine iki maçta forma giymesine karşılık.

İşin tuhafı, bu dört oyuncunun, doğuştan sağ bek olan ve bu rolü iyi oynayan João Cancelo dışında, hiçbiri bu mevkide yetişmedi. Buna rağmen Flick, takımın ihtiyaçlarını karşılamak için onlarda farklı çözümler buldu; öyle ki sağ bek mevkii, Katalan kulübünün içinde adeta açık bir taktik laboratuvarına dönüştü.

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Koundé ve Eric: Kanatlardaki stoperler

Jules Koundé'nin durumu en ilgi çekici örneklerden biri gibi görünüyor. Fransız savunmacı başlangıçta sağ bek oynamaya istekli değildi; dahası, Barcelona'ya transferi, Xavi Hernández'in ona daha önce Sevilla'da parladığı mevki olan stoperde oynama fırsatı vereceği sözüyle bağlantılıydı.

O dönemin Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel onu kadrosuna katmak istiyordu, ancak onu sağ bek mevkiine uygun bir oyuncu olarak görüyordu ki bu, Koundé'nin o zamanki hedefleriyle örtüşmüyordu. Yıllar geçtikçe bakış açısı kademeli olarak değişti; öyle ki bek mevkiinin belki de yeteneklerine en uygun yer olduğunu kabul eder hale geldi.

Eric García'ya gelince, birden fazla mevki arasında geçiş yapmaya alışkındı; ancak aslen stoper olarak yetişti ve kendini en rahat hissettiği mevki de burasıydı. Buna rağmen Flick, geçen sezon sonunda onu bu rolde önemli bir unsur olarak gördüğünü belirttikten sonra, onu sağ kanattaki birinci tercihine dönüştürmeyi başardı.

Espart ve Fariñas: Orta sahanın kalbinden gelen sürprizler

Xavi Espart ve Bryan Gil'in [Fariñas] durumu farklı; çünkü her ikisinin de orta saha geçmişi var ve bu da onların sağ bek mevkiindeki görünümlerini daha dikkat çekici kılıyor.

Flick, baştan itibaren, teknik ekip içinde büyük takdir gören bir oyuncu olan Espart'a açık bir hayranlık besledi; hatta onu Bayern Münih'in eski yıldızı Joshua Kimmich ile kıyasladı.

Espart, topu kontrol etme becerisi ve pas isabetiyle öne çıkıyor; buna ek olarak iyi bir saha görüşüne ve boşlukları okumada ayırt edici bir yeteneğe sahip. Orta saha oyuncusu olarak geçmişi, birden fazla role uyum sağlama kabiliyeti verse de, bu mevkide daha fazla gelişmesine imkân tanıyacak potansiyele sahip olduğuna dair işaretler gösterdi.

Fariñas'a gelince, Alavés karşılaşmasında sağ bek mevkiinde boy göstermesi beklenmedik bir sürprizdi, ancak bu deneme dikkat çekici bir başarı sağladı ve Flick'i bunu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya karşı tekrarlamaya ikna etti.

Daha da dikkat çekici olan, Alman teknik adamın, doğal bek eksikliğine ve sol kanatta Baldé seçeneğinin bulunmasına rağmen oyuncuya yeniden güvenmekte tereddüt etmemesiydi ki bu, Fariñas'ın ilk çıkışının ardından kazandığı güvenin boyutunu yansıtıyor.

Mevki savaşını kim kazanacak?

Bu veriler ışığında, Eric García, Koundé, Espart ve Fariñas şu anda Flick'in elindeki en önemli seçenekler gibi görünse de, mevkiyi kalıcı olarak hangi oyuncunun alacağını tahmin etmek zorlaştı.

Ancak hesapları alt üst edebilecek daha ilgi çekici bir senaryo var: Alman teknik direktörün, bek mevkiindeki genç oyuncuların beklenmedik parlayışlarından yararlanarak Eric García ve Koundé'yi stoper mevkiine geri döndürmesi ki bu, Barcelona'ya savunma hattında ek çözümler sağlayabilir.

Oyunculara gelince, A takımla düzenli olarak forma giymek öncelik olmaya devam ediyor; bu nedenle hepsi tercih ettikleri mevkileri feda etmeye hazır görünüyor, özellikle de kendini kanıtlamak ve teknik direktörün hesaplarında kalıcı bir yer edinmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışan genç unsurlar.

Denemelerden oluşan bir miras ve istikrar eksikliği

Sağ bek mevkiindeki gariplik Barcelona için yeni bir şey değildi; kulüp, Dani Alves'in ayrılışından bu yana bu mevkide çokça zorlandı ve aynı sürekliliği sağlayabilecek bir alternatif bulmayı başaramadı.

Geçmiş yıllar beklenen başarıyı sağlamayan denemelere sahne oldu; Douglas'ın transferiyle başlayıp Aleix Vidal, Nélson Semedo ve Sergiño Dest üzerinden, ayaklarını kalıcı olarak yere basmayı başaramayan Óscar Mingueza'ya kadar.

Buna karşılık Barcelona, farklı dönemlerde geleneksel olmayan çözümlere başvurdu; mevki aslen uzmanlık alanları olmamasına rağmen görevi başarıyla yerine getiren Eusebio ve Celades gibi oyunculara güvendi ve bu deneme sonradan Luis Enrique, Gabri ve Sergi Roberto ile de sürdü.

Ve şimdi, Barcelona bu geleneği sürdürüyor gibi görünüyor, ancak daha çeşitli bir biçimde; sağ bek mevkii artık stoperleri, orta saha oyuncularını ve genç yetenekleri bir araya getiriyor ve bu da maçtan maça hatları tahmin edilmesi zor bir dizilişe dönüşüyor.

Uzman bek yokluğu ile mevcut çözümlerin çokluğu arasında, Barcelona'daki sağ bek mevkii, dünya futbolunun en garip ve en tartışmalı mevkilerinden biri olmaya devam ediyor.