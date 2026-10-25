Liverpool'un Alman futbolcusu Florian Wirtz, Premier Lig'de Brighton karşılaşmasında adına gol yazılmaması ve ardından Reds'in iki yanıtsız golle kazandığı maçın ikinci yarısında sakatlanarak sahayı terk etmesiyle moral bozucu bir akşam geçirdi.

Alman "Bild" gazetesinin aktardığına göre Wirtz, 17. dakikada topun hatalı uzaklaştırılmasının ardından çektiği sert şutla bu sezon ligdeki ilk golünü attığını sandı. Ancak gol, Brighton oyuncusu Pascal Gross'un dokunuşuyla topun yön değiştirmesinin ardından kendi kalesine attığı gol olarak kaydedildi; müdahalesi olmasaydı topun kalenin dışına gitmesi muhtemeldi.

Wirtz'in çilesi ilk golünü atma fırsatını kaçırmakla sınırlı kalmadı. 59. dakikada ceza sahası dışında Ayari'ye yaptığı müdahalenin ardından sakatlandı ve sağ ayak bileğinde burkulma yaşadığı anlaşıldı.

Oyuncu, tedavi gördükten sonra maça devam etmeye çalıştı ancak oynamayı sürdüremedi ve teknik direktör Andoni Iraola 65. dakikada onu oyundan almaya karar verdi.

Wirtz, son dönemde formunun bir kısmını geri kazanmıştı; hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal karşısında alınan 4-3'lük heyecanlı galibiyette bir gol atmış, bu da Liverpool forması altında parlamayı sürdürme umutlarını artırmıştı. Ancak Brighton karşılaşması bireysel açıdan hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Öte yandan Brighton fırsatları kaçırmaktan muzdarip oldu; özellikle birçok tehlikeli girişimi harcayan Ayari, bunların arasında kalenin yanından geçen bir fırsat ile direkten dönen bir başka fırsatı değerlendiremedi. Liverpool ise rakibinin hatalarından yararlandı ve 21. dakikada savunma hatası sonrası sekip gelen topu değerlendiren Alexander Isak ile bir gol daha ekledi.

Bu galibiyetle Liverpool önemli üç puan toplayarak puan durumunda Brighton ile arasındaki farkı bir puana indirdi. Wirtz'in sağlık durumu ise sakatlığının ciddiyetinin ve sahalara dönüş tarihinin netleşmesi beklenirken ilgi odağı olmaya devam etti.