Sırp yıldız Sergej Milinkovic-Savic, Al Ahli karşısındaki olumlu alışkanlığını sürdürdü ve bu gece takımı Al Hilal'in 3-0 kazandığı maçta katkı sağladı.

Savic, Suudi Roshn Ligi kapsamında bugün salı günü Al Ahli karşısında oynanan ve üçüncü haftadan ertelenen maçta, karşılaşmanın dokuzuncu dakikasında Al Hilal'in ilk golüne imza attı.

Hollandalı Sommerville, 23. dakikada attığı ikinci golle Al Hilal'in üstünlüğünü pekiştirirken, yeni transfer İngiliz Ollie Watkins, kulüpteki ilk maçında 86. dakikada ilk imzasını attı.

Savic'in golü, Al Hilal ile Al Ahli karşılaşmalarında özel bir anlam taşıdı. Zira bu gol, profesyonel lig tarihinde mavililerin Al Ahli karşısında attığı ikinci en hızlı gol olarak Tiago Neves'in Kasım 2011'deki goluyle eşitlendi. İki takım arasındaki maçlarda atılan en hızlı gol ise Opta'ya göre yine Savic'e ait; oyuncu, Ekim 2023'teki karşılaşmada ilk dakikada fileleri havalandırmıştı.

"Opta", Al Hilal'in Savic'in gol attığı hiçbir müsabakada mağlup olmadığını ortaya koydu. Oyuncu 41 maçta 45 gol atarken, takım bu maçlarda 36 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise aynı senaryonun Ruben Neves için de geçerli olması. Al Hilal, Portekizli oyuncunun gol attığı maçlarda hiç yenilgi yaşamadı; Neves 24 maçta 26 gol attı ve bu maçların 20'si Al Hilal'in galibiyeti, 4'ü beraberlikle sonuçlandı.

Aynı ağın verileri, profesyonel ligde Al Hilal'in ilk yarıyı Al Ahli karşısında iki veya daha fazla gol farkıyla önde tamamladığı yedinci defa olduğunu da gösterdi.

Verilere göre kulüp, önceki altı maçın hiçbirinde mağlup olmadı; 5 galibiyet alıp bir kez berabere kaldı.

Bu senaryonun yaşandığı son maçın sonucu ise beraberlikti; iki takımın Eylül 2025'teki karşılaşması 3-3 sona ermişti.