Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın, yaklaşan Barcelona karşılaşmasında forma giymesi neredeyse imkansız hale geldi. Zira kraliyet kulübü, Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından ceza alacağı beklentisiyle, oyuncuyu El Clasico hesaplarının dışında tuttu.

İspanyol "Cadena Cope" radyosunun açıkladığına göre, Real Madrid, Vinicius'un 3 maçlık men cezası almasını bekliyor ve bu süreyi itiraz yoluyla iki maça indirme umudunu koruyor. Ancak disiplin kurulunun nihai kararını beklerken, oyuncunun Barcelona karşılaşmasında yer almamasını fiili bir durum olarak değerlendiriyor.

Real Madrid, 25 Ekim'de "Camp Nou" sahasında oynanacak Barcelona karşılaşmasından önce Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Bu da beklenen cezanın, kulüp cezayı asgari düzeye indirmeyi başarsa bile, takımın Brezilyalı yıldızının El Clasico'da hizmetlerinden mahrum kalacağı anlamına geliyor.

Hakem Diaz de Mera raporunda, Vinicius'un 73. dakikada "top oyundayken ve iki oyuncu top için doğrudan bir mücadele içinde değilken bir rakibin saçını çekmesi" nedeniyle kırmızı kart gördüğünü belirtti.

Bu tanım, olayın özellikle top için doğrudan bir mücadele sırasında gerçekleşmemiş olması nedeniyle, tek maçlık men cezasını aşan bir ceza gerektiren bir ihlal olarak değerlendirilmesine yol açabilir.

Raporda ayrıca Vinicius'un kırmızı kartın ardından yüksek sesle itiraz etmeyi sürdürdüğü ve hakeme saldırgan bir şekilde yaklaştığı, bunun da takım arkadaşlarının onu hakemden uzaklaştırmak için araya girmesini gerektirdiği belirtildi.

Bu ayrıntılar, disiplin kurulunun değerlendirmesine bağlı olarak, oyuncuyu ek bir ceza alma ihtimaliyle karşı karşıya bırakabilir.

Vinicius'un El Clasico'da yer almama tehdidi, sezon başında oyuncunun sonuçlarında ve performansında yaşanan düşüşten mustarip olan Real Madrid için zor bir dönemde geldi. Oyuncu, Villarreal karşısında yedek kulübesinde oturmuş, ardından maça girmiş ve kırmızı kart görerek sahadan ayrılmıştı.

Men cezası kesinleşirse Real Madrid, Barcelona karşılaşmasında en önemli hücum silahlarından birini kaybedecek. Vinicius ise son maçtaki seviyesi ve davranışları nedeniyle maruz kaldığı eleştirilerin ardından yeni bir darbeyle karşı karşıya kalacak.

Nihai karar henüz açıklanmamış olsa da, "Cadena Cope" raporuna göre Real Madrid'in tutumu, kulübün itiraz yoluyla cezanın süresini azaltmaya çalışırken, El Clasico'ya Brezilyalı yıldızı olmadan hazırlanmaya başladığına işaret ediyor.

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