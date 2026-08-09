Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Mısır'da hukuki bir anlaşmazlıkla karşı karşıya. Yeni Kahire Mahkemesi, avukatlık ücretine ilişkin bir davada kesin yemin etmesi için Salah'ın önümüzdeki eylül ayında bizzat mahkeme huzurunda hazır bulunmasını zorunlu kılan bir karar aldı.

Yeni Kahire İlk Derece Mahkemesi'nin yetkili hukuk dairesi, avukat Amr Ferecullah Mursi Abdüttevvab tarafından açılan 2025 yılı 7826 numaralı asliye hukuk davasında Salah'ın bizzat mahkeme huzuruna çıkması için 6 Eylül 2026 tarihini belirledi.

Dava, avukatın Muhammed Salah'ı mali alacakları ödemeye mahkûm etmesi talebine ilişkin olup, söz konusu tutarların geçmiş yıllarda oyuncu adına yürüttüğü hukuki ve idari işler, danışmanlık hizmetleri ve dava dosyaları karşılığında hak edilen ücretleri temsil ettiğini belirtti.

Yargı neden Muhammed Salah'ın hazır bulunmasını istiyor?



Mahkeme, Muhammed Salah'tan avukatın dava dilekçesinde belirttiği hukuki ve idari işleri yürütmediğine ve bu işler karşılığında avukata ödenmesi gereken herhangi bir tutar ya da ücret bulunmadığına dair "kesin yemin" etmesini talep ediyor.

Mahkeme, Salah'ın yemin etmek üzere hazır bulunmaması ya da yasal bir gerekçe olmaksızın yemin etmekten kaçınması halinde "yeminden nükûl etmiş" sayılabileceğini ve bu durumda öngörülen hukuki sonuçların doğacağını açıkladı.

Mahkeme ayrıca masraflar ve avukatlık ücreti karşılığına ilişkin kararı, anlaşmazlık nihai olarak çözüme kavuşana kadar erteledi.

Dava, avukatın eylül 2025'te açtığı ve Muhammed Salah adına yürüttüğü hukuki ve idari işler, danışmanlık hizmetleri ve dava dosyaları karşılığında hak ettiğini belirttiği ücretlerin ödenmesini talep ettiği davaya dayanıyor.

Avukat, mahkemeye sunulan belgelere göre, 2012 yılında çıkarılan ve kendisine Salah'a ilişkin hukuki işlem ve işleri yürütme yetkisi verdiğini söylediği genel bir resmi vekâletnameye dayandı.

Avukat, vekâletnamenin, oyuncuyu temsil görevinden alındığının kendisine bildirildiği ağustos 2025'e kadar yürürlükte kaldığını belirtti.

Avukat ayrıca, alacaklarını tahsil edememesi sonucu uğradığını söylediği maddi ve manevi zararlar için tazminat talep ederken, anlaşmazlığa konu işleri yürütürken üstlendiği masrafları da talep etti.

Kesin yemin nedir?

Kesin yemin, davanın taraflarından birinin, üzerinde anlaşmazlık bulunan belirli bir olguyu çözüme kavuşturmak amacıyla diğer tarafa yönelttiği yasal bir ispat aracıdır. Bu yolla, kendisine yemin yöneltilen taraftan söz konusu olguyu inkâr ya da ispat etmekte doğru olduğuna yemin etmesi istenir. Taraf yemin ettiği takdirde, konu olan olgunun çözüme kavuşturulmasında hukuki sonuç doğar. Ancak yemin etmekten kaçınır ya da mahkemenin kabul edeceği bir mazeret olmaksızın yemin etmek üzere hazır bulunmazsa, yeminden nükûl etmiş sayılabilir ve bu durumda anlaşmazlığın sonucunu kesin biçimde etkileyebilecek hukuki sonuçlar doğar.



Hassas bir zamanlamada duruşma

6 Eylül tarihli duruşma, Muhammed Salah açısından bir zorluk teşkil edebilecek bir zamanlamada geliyor; zira oyuncu şu anda Türkiye Ligi'nde Trabzonspor ile resmi yolculuğuna başlamaya hazırlanıyor.

Salah'ın müsabakadaki ilk maçını 15 Ağustos'ta Kasımpaşa'ya karşı oynaması planlanırken, Trabzonspor mahkeme duruşmasının belirlendiği gün Gençlerbirliği ile bir maça çıkacak.

Dolayısıyla Salah, Trabzonspor ile profesyonel kariyerinin yeni bir aşamasına başlarken, bir yandan da mahkemenin bizzat hazır bulunmasına ilişkin kararıyla başa çıkmak zorunda kalacak.

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