Katar ve BAE’den Suudi Arabistan’a… Koncisao’nun yerine geçecek yeni aday

Gelecek sezon Al-Ittihad kulübünü yönetecek adaylar listesine, eski Portekizli teknik direktör Sergio Conceição’nun yerine yeni bir isim eklendi.

Al-Ittihad Kulübü, geçen sezonun sonunda, bir önceki sezonda lig ve kupa şampiyonluklarını kazanmış olmasına rağmen, kötü sonuçlar ve hiçbir kupa kazanamama nedeniyle Conceição'yu teknik direktörlük görevinden aldığını duyurdu.

Suudi gazeteci Majid Hood, "X" sitesindeki kişisel hesabından attığı bir tweet'te, Al-Ittihad'ı yönetecek adaylar listesine Arjantinli Hernán Crespo'nun da eklendiğini belirtti.

Crispó, Arap dünyasında büyük bir deneyime sahip. Daha önce Katar'da Al-Duhail, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Ain kulüplerini çalıştırmış, ayrıca geçen Mart ayına kadar son teknik direktörlük görevini üstlendiği Brezilya'nın São Paulo takımında da görev yapmıştı.

Arjantinli teknik direktörün en önemli başarısı, 2022-2023 sezonunda Al-Duhail ile Katar'da lig, kupa ve lig kupasını üçlü olarak kazanmasıydı; ardından Al-Ain'i 2023-2024 Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Crispó, şu anda Federasyon’un görüşmelerini sürdürdüğü 4 adaydan biri oldu. Bu adayların başında, 2019 ile 2021 yılları arasında Al-Hilal’ı çalıştırmış ve bu takımla Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmış Rumen Razvan Lucescu yer alıyor.

Ayrıca “Al-Amid”, Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre ve Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Felić Baunović’in yanı sıra, Gamba Osaka ile Al-Nassr’ı mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi 2 şampiyonluğunu kazanan Alman teknik adam Jens Wessing ile de anlaşma yapmayı düşünüyor.

Bu gelişme, şu ana kadar görevi üstlenmekten vazgeçen üç teknik direktörün ardından geldi. Bunlar, takımın eski teknik direktörü Portekizli Nuno Santo, İspanyol Ernesto Valverde (eski Barcelona teknik direktörü) ve son dönemde Lens'in teknik direktörlüğünü üstlenen Alman Dino Toppmöller'dir.

Birlik, geçen sezon Roshen Ligi’nde beşinci sırada yer aldıktan, Hadramin Şerif Kupası’nda yarı finalde ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde elendikten sonra, önümüzdeki sezon rotasını düzeltmeyi hedefliyor.