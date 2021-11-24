Katar'da tutuklanan Norveçli gazeteciler serbest bırakıldı

NRK isimli televizyon kanalının spor departmanında görev yapan Halvor Ekeland ve deneyimli fotoğrafçı Lokman Ghorbani, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'yla ilgili endişeleri araştırmak için ülkeye seyahat etmişti.

VG'de yer alan habere göre; araştırmalarını tamamlayan ikili, Pazar gecesi Doha'dan ayrılmak üzereyken göz altına alındı. İki gün nezarethanede tutulan Norveçli gazeteciler, Salı sabahı serbest bırakıldı ve aynı gün geç saatlerde ülkeyi terketti.

Ne söylediler?

Tutuklamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Ekeland, başlarından geçenleri şu şekilde anlattı:

"Pazar gecesi otelimizde göz altına alındık. Polis merkezine götürüldük ve birkaç saat orada tutulduk."

"Sorguya çekildik, ama öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Avrupa'ya döndüğümüz için mutluyuz. Zorlu günler geçirdik. NRK ile bazı toplantılar yaptıktan sonra detaylı bir açıklama yapacağız."

NRK yöneticisi Thor Gjermund Eriksen ise, "Yaşananlar göz önüne alınırsa durumları iyi. Sağlıklı oldukları ve eve döndükleri için çok mutluyuz" demecini verdi.

Eriksen, NRK'nın göz altının nedeniyle ilgili bir açıklama beklediğini de sözlerine ekledi.

İşçilerin durumunu anlattılar

Ekland ve Ghorbani, 2022 Dünya Kupası'nın başlangıcına bir yıl kala, ev sahibi ülkede yaşananların nabzını tutmak ve kupa hazırlıklarını gözlemlemek için Katar'a gitmişti.

Pazar gecesi NRK canlı yayınına bağlanan Ekeland, göçmen işçilerin yaşam ve çalışma koşullarıyla ilgili gözlemlerini aktarmıştı.

14 Kasım'dan bu yana Katar'da bulunan iki gazeteci, Katar'ın önde gelen muhalif simalarından Abdullah Ibhais ile bir röportaj gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak Ibhais, röportajdan saatler önce tutuklanmıştı.

Bu yılın başında, Norveç'te yayımlanan futbol dergisi Josimar'da yer alan bir makalede, Ibhais'in göçmen işçilerin haklarını koruduğu için yargılanıp beş yıl hapis cezasına mahkum edildiği bilgisi yer almıştı.

Dünya Kupası Organizasyon Komitesi ise bu iddiaları yalanlanmıştı.