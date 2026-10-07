24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
TOPSHOT-FBL-FRIENDLY-ARG-BENAFP
Çeviri:

Katar anılarıyla olağanüstü bir onurlandırma: River Plate'ten Messi'ye sürpriz

Arjantin - Benin
Arjantin
Benin
Hazırlık Maçları
L. Messi
River Plate
Arjantin
Benin

Efsaneye yakışır bir veda

Köklü Arjantin kulübü River Plate, bugün çarşamba sabahı Benin'e karşı oynanan ve 3-0'lık galibiyete bir penaltı golüyle katkı sağladığı, efsane Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile oynadığı son maçta onu onurlandırma fırsatını kaçırmadı.

Arjantin ekibi, Arjantinli Infobae sitesinde yer alan habere göre Lionel Messi'ye bir anı plaketi, bir forma ve River Plate kulübünde onursal üyelik kartı verdi.

Kulüp başkanı Stefano Di Carlo, bu onurlandırmayı Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile son maçından dakikalar önce, Monumental Stadı'nın soyunma odasında gerçekleştirdi.

River Plate, X'teki resmi hesabından şunları yazdı: "Teşekkürler kaptan".

4 Ekim Pazar günü basılan üyelik kartı, benzersiz bir özellik taşıyor. Alışılagelmiş üyelik numarası yerine kartta "ARG1812022" yazıyor; bu, Arjantin'in Fransa'yı penaltılarda yenerek üçüncü yıldızını kazandığı Katar Dünya Kupası finalinin tarihi.

Messi ayrıca River Plate kulübünün kendi adını taşıyan 10 numaralı formasını da aldı.

Belirtmek gerekir ki Messi, büyüme hormonu eksikliği tedavisinin masraflarını karşılayamadıkları için Newell's Old Boys kulübünden ayrıldığında River Plate'de oynayabilirdi. Denemeye katıldı ve parladı, ancak sonunda efsanesinin en önemli bölümlerini yazdığı Barcelona'ya transfer oldu.

Ayrıca okuyun: 17 yıl sonra nadir bir başarı: 480 dakika Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni yüzünü ortaya koyuyor

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin