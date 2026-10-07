Köklü Arjantin kulübü River Plate, bugün çarşamba sabahı Benin'e karşı oynanan ve 3-0'lık galibiyete bir penaltı golüyle katkı sağladığı, efsane Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile oynadığı son maçta onu onurlandırma fırsatını kaçırmadı.

Arjantin ekibi, Arjantinli Infobae sitesinde yer alan habere göre Lionel Messi'ye bir anı plaketi, bir forma ve River Plate kulübünde onursal üyelik kartı verdi.

Kulüp başkanı Stefano Di Carlo, bu onurlandırmayı Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile son maçından dakikalar önce, Monumental Stadı'nın soyunma odasında gerçekleştirdi.

River Plate, X'teki resmi hesabından şunları yazdı: "Teşekkürler kaptan".

4 Ekim Pazar günü basılan üyelik kartı, benzersiz bir özellik taşıyor. Alışılagelmiş üyelik numarası yerine kartta "ARG1812022" yazıyor; bu, Arjantin'in Fransa'yı penaltılarda yenerek üçüncü yıldızını kazandığı Katar Dünya Kupası finalinin tarihi.

Messi ayrıca River Plate kulübünün kendi adını taşıyan 10 numaralı formasını da aldı.

Belirtmek gerekir ki Messi, büyüme hormonu eksikliği tedavisinin masraflarını karşılayamadıkları için Newell's Old Boys kulübünden ayrıldığında River Plate'de oynayabilirdi. Denemeye katıldı ve parladı, ancak sonunda efsanesinin en önemli bölümlerini yazdığı Barcelona'ya transfer oldu.