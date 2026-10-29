Katalonya bölgesi polisi Mossos d'Esquadra, son El Clásico maçında Camp Nou'da Real Madrid yıldızı Eduardo Camavinga'ya yönelik saldırı olayının sorumlusu olan kişinin kimliğini tespit etmeyi başardı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre soruşturmalar, suçlanan taraftarın geçtiğimiz pazar günü takımlarının ikinci golünü kutlarken sahaya yabancı bir cisim fırlattığını ve Camavinga ile Real Madrid'in bir dizi oyuncusuna saldırmaya çalıştığını ortaya koydu. Bu görüntü geniş çapta tepki çekmiş ve oyunun bir süre durmasına yol açmıştı.

Resmi girişim ve mali cezalar

Gazeteye konuşan güvenlik kaynaklarının doğruladığına göre Katalonya polisi, İspanya Spor Yasası uyarınca sanık hakkında resmi bir şikâyette bulundu ve olay Barcelona kulübü yönetimine resmen bildirildi.

Olaya karışan taraftar, 60 bin euroya kadar varabilecek bir para cezasından oluşan ağır bir idari yaptırımla karşı karşıya. Buna ek olarak, altı ay ile iki yıl arasında değişen bir süre boyunca İspanya'daki tüm spor stadyumlarına girişinin yasaklanması cezası da söz konusu.

Spor Yasası, ihlalin "ciddi" olarak sınıflandırılması durumunda para cezasının 3 bin ile 60 bin euro arasında olacağını öngörüyor. Eğer "çok ciddi" olarak sınıflandırılırsa ceza 60.001 ile 650 bin euro arasına yükseliyor ve 5 yıla varan bir yasak uygulanıyor. Oyuncular arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığından, olayın ciddi ihlaller kapsamında sınıflandırılması muhtemel.

LaLiga devreye giriyor, Barcelona iş birliği yapıyor

Sportif açıdan da olay yalnızca polisle sınırlı kalmadı; İspanya Ligi "LaLiga", olayı İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'na (RFEF) bağlı Disiplin Komitesi'ne bildirdi. Komite, olayla ilgili derhal resmi bir soruşturma açılmasına karar verdi; bu durum Barcelona kulübünü de disiplin cezalarıyla karşı karşıya bırakabilir.

Buna karşılık Barcelona kulübünün güvenlik birimleri polisle tam ve etkin bir iş birliği sergiledi; bu da sanığın kimliğinin tespit edilmesinde belirleyici bir katkı sağladı. Söz konusu kişinin, ünlü "Grada 1957" tribününde yer alan taraftar gruplarından birinin üyesi olduğu ortaya çıktı.

Katalan kulübü, taraftarın dosyasını hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için kulübün iç Disiplin Komitesi'ne havale edeceğini doğruladı. Bu işlemler, üyeliğinin iptaline ve Camp Nou'ya girişinin kalıcı olarak yasaklanmasına kadar varabilir. Bu, kulübün imajına zarar verecek hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğine dair net bir mesaj niteliğinde.