24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Çeviri:

Katalonya polisi faili buldu: Clasico'da Camavinga'yı hedef alan "gizli el" ortaya çıktı

E. Camavinga
Real Madrid
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
La Liga
Fransa
İspanya

Camp Nou'da ne oldu?

Katalonya bölgesi polisi Mossos d'Esquadra, son El Clásico maçında Camp Nou'da Real Madrid yıldızı Eduardo Camavinga'ya yönelik saldırı olayının sorumlusu olan kişinin kimliğini tespit etmeyi başardı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre soruşturmalar, suçlanan taraftarın geçtiğimiz pazar günü takımlarının ikinci golünü kutlarken sahaya yabancı bir cisim fırlattığını ve Camavinga ile Real Madrid'in bir dizi oyuncusuna saldırmaya çalıştığını ortaya koydu. Bu görüntü geniş çapta tepki çekmiş ve oyunun bir süre durmasına yol açmıştı.

Resmi girişim ve mali cezalar

Gazeteye konuşan güvenlik kaynaklarının doğruladığına göre Katalonya polisi, İspanya Spor Yasası uyarınca sanık hakkında resmi bir şikâyette bulundu ve olay Barcelona kulübü yönetimine resmen bildirildi.

Olaya karışan taraftar, 60 bin euroya kadar varabilecek bir para cezasından oluşan ağır bir idari yaptırımla karşı karşıya. Buna ek olarak, altı ay ile iki yıl arasında değişen bir süre boyunca İspanya'daki tüm spor stadyumlarına girişinin yasaklanması cezası da söz konusu.

Gelecek maçlar
BAR

BAR

La Liga

31 Eki 2026

ALA

ALA

SAN

SAN

La Liga

01 Kas 2026

RMA

RMA

Spor Yasası, ihlalin "ciddi" olarak sınıflandırılması durumunda para cezasının 3 bin ile 60 bin euro arasında olacağını öngörüyor. Eğer "çok ciddi" olarak sınıflandırılırsa ceza 60.001 ile 650 bin euro arasına yükseliyor ve 5 yıla varan bir yasak uygulanıyor. Oyuncular arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığından, olayın ciddi ihlaller kapsamında sınıflandırılması muhtemel.

LaLiga devreye giriyor, Barcelona iş birliği yapıyor

Sportif açıdan da olay yalnızca polisle sınırlı kalmadı; İspanya Ligi "LaLiga", olayı İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'na (RFEF) bağlı Disiplin Komitesi'ne bildirdi. Komite, olayla ilgili derhal resmi bir soruşturma açılmasına karar verdi; bu durum Barcelona kulübünü de disiplin cezalarıyla karşı karşıya bırakabilir.

Buna karşılık Barcelona kulübünün güvenlik birimleri polisle tam ve etkin bir iş birliği sergiledi; bu da sanığın kimliğinin tespit edilmesinde belirleyici bir katkı sağladı. Söz konusu kişinin, ünlü "Grada 1957" tribününde yer alan taraftar gruplarından birinin üyesi olduğu ortaya çıktı.

Katalan kulübü, taraftarın dosyasını hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için kulübün iç Disiplin Komitesi'ne havale edeceğini doğruladı. Bu işlemler, üyeliğinin iptaline ve Camp Nou'ya girişinin kalıcı olarak yasaklanmasına kadar varabilir. Bu, kulübün imajına zarar verecek hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğine dair net bir mesaj niteliğinde.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin