El Clasico mücadelesi sahada başlamadan önce, Katalan gazetesi "Mundo Deportivo", Jose Mourinho'nun belki de hatırlamak istemeyeceği bir dosyayı açarak, Barcelona karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından bazı Real Madrid teknik direktörlerinin karşılaştığı akıbeti ona hatırlattı; bu, iki ezeli rakip arasındaki merakla beklenen karşılaşma öncesinde Portekizli teknik adam için ek bir baskı taşıyan bir mesaj niteliğinde.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen gazete, El Clasico mağlubiyetinin kraliyet kulübünün teknik direktörlerinin geleceğinde dönüm noktası haline geldiği bir dizi tecrübeye dikkat çekerek, Mourinho'yu ağır bir emsal siciliyle karşı karşıya bıraktı; üstelik Katalan takımının galip gelmesi halinde iki takım arasındaki farkın 9 puana çıkma ihtimaliyle karşılaşmanın hassasiyeti artarken.

Mourinho her ne kadar anında görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya olmasa da, zira maça Real Madrid yönetiminin açık desteğiyle çıkıyor, gazete, işlerin olumsuz yönde gelişmesi halinde Portekizli teknik adamın yerine geçebilecek olası seçeneklerden biri olarak Fransız Didier Deschamps'ın adının bazı çevrelerde dolaşmaya başladığına işaret etti.

Alonso ve Lopetegui: El Clasico son darbe oldu

"Mundo Deportivo", geçen sezon Barcelona karşısında İspanya Süper Kupası finalini kaybeden ve birkaç gün sonra Real Madrid yönetiminin görevine son verdiği Xabi Alonso'nun tecrübesini hatırlattı; böylece Alonso, Katalan rakip karşısındaki mağlubiyetin ardından gelen bir ayrılıkla ilişkilendirilen en yeni isim haline geldi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Gazete ayrıca, 2018 yılında Julen Lopetegui ile yaşananları da yeniden hatırlattı; o dönemde Barcelona karşısında alınan 5-1'lik ağır mağlubiyet, kraliyet takımıyla olan tecrübesinin sonunu hızlandıran bir dizi olumsuz sonucun parçasıydı.

Lopetegui, Rusya'daki Dünya Kupası başlamadan önce İspanya Milli Takımı'ndan ayrılma krizinin ardından, Zinedine Zidane'ın yerine Real Madrid'in teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Takımın Atletico Madrid, Alaves ve Levante karşısında tökezlemesiyle birlikte, El Clasico yenilgisi onun konumu için ek bir darbeye dönüştü ve aynı yılın ekim ayında görevden alındı.

Benitez bedelini ödedi, Schuster ise karşılaşma öncesinde ayrıldı

Örnekler listesi burada da sona ermedi; zira gazete, 2015 yılında Santiago Bernabeu'da Barcelona karşısında yönetimindeki Real Madrid'in 4-0'lık ağır bir mağlubiyet aldığı Rafa Benitez'in tecrübesini de hatırlattı.

Benitez o maçtan hemen sonra ayrılmadı, ancak mağlubiyet etrafındaki baskıyı artırdı ve sonuçların düşüşünü sürdürmesiyle birlikte kulüp onu Ocak 2016'da görevden aldı.

Bernd Schuster ise, Real Madrid'in Camp Nou'da galip gelemeyeceğini açıkladıktan sonra, Barcelona karşılaşması öncesinde görevinden ayrıldı. Yerine Juande Ramos görevi devraldı, ancak Barcelona'ya mağlup oldu ve ardından Madrid'de 6-2'lik tarihi bir yenilgi aldı.

Mourinho adını listeye ekleyecek mi?

Gazete ayrıca Carlo Ancelotti'nin tecrübesine de değinerek, Barcelona karşısında İspanya Kral Kupası finalinde alınan mağlubiyetin, onu Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmayı kabul etme kararını vermeye iten etkenlerden biri olduğuna işaret etti.

"Mundo Deportivo", bu isimleri hatırlatarak Mourinho'yu El Clasico'nun diğer yüzüyle karşı karşıya bırakıyor; büyük bir sonuç elde etme fırsatı olan bu karşılaşma, mağlubiyet halinde, özellikle sonucun lig yarışına yansıması durumunda, teknik adam için yeni bir baskı kaynağına dönüşebilir.

Ancak tarih mutlaka senaryonun tekrarlanacağı anlamına gelmez; aynı şekilde El Clasico mağlubiyeti tek başına hiçbir teknik direktörün geleceğini belirlemez. Katalan gazetesinin raporundaki en belirgin mesaj ise açık: Barcelona karşılaşması öncesinde Mourinho'nun yalnızca üç puanı düşünmesi yeterli değil, aynı zamanda El Clasico'yu bazı Real Madrid teknik direktörlerinin geleceği için bir sınava dönüştüren emsaller mirasıyla da başa çıkması gerekiyor.