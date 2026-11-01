Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi, Racing Santander karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından Real Madrid'e sert bir saldırı başlattı ve beyazlı takımı tartışmalı hakem kararlarından faydalanmakla suçladı. Hakem Munuera Montero'nun Kylian Mbappe lehine verdiği ve gazetenin hak edilmemiş olarak nitelendirdiği penaltının, Jose Mourinho'nun oyuncularına maçı koparma yolunu açtığı öne sürüldü.

Gazete, maça ilişkin haberine iğneleyici bir başlık seçti ve şunları yazdı: "Hileleri ve şaibeli transferleriyle tanınan Real Madrid, hakem yardımıyla Racing'i yendi." Bu ifade, maçın başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra Mbappe ile Mateo Prati arasında ceza sahası içinde yaşanan temasın ardından verilen penaltıya duyulan itirazı yansıtıyordu.

"Mundo Deportivo", penaltıyı gerektiren bir ihlali gören tek kişinin hakem olduğu görüşünü savundu ve alaycı bir ifadeyle, Prati'nin kolunu önüne koymasının ardından Fransız forvetin ceza sahası içinde yere düşmesinin Munuera Montero'nun düdüğünü çalması için yeterli olduğunu belirtti. Ardından Mbappe penaltıyı gole çevirerek Real Madrid'i öne geçirdi.

Gazete, ilk golün beyazlı takıma maça hâkim olma yönünde güçlü bir ivme kazandırdığını, Racing'in başlangıçta gösterdiği dirence rağmen hakem kararının, Real Madrid'in İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste altıncı galibiyetini elde etmesine yardımcı olan dönüm noktası olduğunu ekledi.

Gazete, Mbappe'nin golünün ardından Real Madrid'in hücum üstünlüğüne de değinmeyi ihmal etmedi ve Arda Güler ile Jude Bellingham arasındaki anlaşmayı övdü. İkinci gole yol açan bu anlaşmada, Türk oyuncu topu İngiliz takım arkadaşına aktardı; Bellingham ise kaleci Aguirrezabala'yı geçerek topu boş kaleye gönderdi.

"Mundo Deportivo" ayrıca üçüncü golü, Racing'i zor durumda bırakan Alvaro Mantilla'nın sakatlığıyla ilişkilendirdi. Ardından Yan Diomande ceza sahası sınırından muhteşem bir şut çekti ve top kalenin üst köşesine yerleşerek beyazlı takımın öne geçişini ilk yarı bitmeden üç gole taşıdı.

Gazete, ikinci yarıya dair değerlendirmesinde Racing'in maça dönme ve Real Madrid üzerinde baskı kurma çabasına işaret etti; ancak takımın sonucu değiştirmeyi başaramadığını belirtti. Bu arada Mbappe, şutlarından biri direğe çarptıktan ve ikinci bir denemesi üst direğin üzerinden gittikten sonra bir gol daha eklemeye yaklaştı.

Gazete, Tchouameni'ye ceza sahası içinde yapılan el teması olayına da değindi. Hakem başlangıçta penaltı kararı verdikten sonra, video yardımcı hakem "VAR" teknik incelemesinin ardından kararından döndü; gazete, topun Fransız oyuncunun ayağından eline çarptığını ve bunun hakemi ihlali iptal etmeye yönelttiğini açıkladı.

Ayrıca Bellingham'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen dördüncü golüne dikkat çekti ve maçın zaten koparılmış olduğunu, Real Madrid'in Racing'in baştan itibaren karşılaştığı "cılız şanslar" olarak nitelendirdiği durumu değerlendirerek, skoru açan hakem kararını çevreleyen tartışmaya rağmen üç puanı aldığını belirtti.

Katalan gazetesinin başlığı: Hileleri ve şaibeli transferleriyle tanınan Real Madrid, hakem yardımıyla Racing'i yendi.