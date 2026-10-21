Katalan gazetesi: Paris, Barcelona karşısında ağır bir bedel ödedi

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti; ancak bu kayıpsız bir zafer olmadı. Fransız ekibi, kıtasal turnuvanın lig aşamasındaki üçüncü haftada oynanan bu karşılaşmada üç oyuncusunu kaybederek sakatlıklar bakımından ağır bir bedel ödedi.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi, teknik direktör Luis Enrique'nin ekibinin Barcelona karşısında yaşadığı fiziksel kayıplara dikkat çekti. Ousmane Dembele ilk yarıda sahayı terk ederken, ikinci yarıda Marquinhos ve Khvicha Kvaratskhelia da ona katıldı. Böylece sakatlıklar, üç puan hesaba katılmış olmasına rağmen Paris kulübü içinde bir endişe kaynağına dönüştü.





Dembele ilk yarıda sahayı terk ediyor

Maçın başlamasının üzerinden 20 dakika geçmemişti ki Dembele, tekli bir hareket sırasında kas problemi yaşadı. Topa doğru bir koşu başlattıktan sonra elini sol bacağının arka kısmına, tam olarak uyluğun arka kas bölgesine koydu.

Fransız oyuncu durumun ciddiyetini çabucak fark etti, koşmayı bıraktı ve elini kaldırarak oyundan çıkmak istediğini belirtti. Oyuna devam edemeyince ilk yarıda sahayı terk etti.

Marquinhos ve Kvaratskhelia da ona katılıyor

İkinci yarıda ise Paris Saint-Germain iki yeni darbe aldı. Marquinhos, kendisini sahayı terk etmeye zorlayan ağrılar hissederken, Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia da müsabaka sırasında bir darbe aldı.

İki sakatlığın mahiyeti ve ciddiyet derecesi, hasarın boyutunu ve oyuncuların sahalardan olası uzak kalma süresini belirleyecek tıbbi değerlendirmenin sonucunu bekliyor.

Paris Saint-Germain teknik heyeti, sezonun gelecek dönemi boyunca kadro elemanlarının hazır kalmasının önemi göz önünde bulundurularak, üç oyuncunun tıbbi tetkiklerinin sonuçlarını bekliyor.

Paris ekibi, Barcelona karşısındaki maçı kazanarak hedefine ulaşsa da üç sakatlık galibiyetin ağır bir bedeli olarak ortaya çıktı. Böylece fiziksel kayıp, takımın puanlarla ayrıldığı ancak kadrosunu eksiksiz tutamadığı bir Avrupa gecesinin ardından Luis Enrique'yi endişelendiren en belirgin unsur olarak kaldı.











