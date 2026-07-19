Katalan gazetesi: Fransa küçük düşürüldü… Mbappé ise yeni bir tartışma yarattı

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere’ye 6-4’lük “utanç verici” bir yenilgiyle, teknik direktör Didier Deschamps dönemini noktaladı. Katalan "Sport" gazetesi, maçın "Les Bleus" için "tam bir felakete" dönüştüğünü belirtti. Gazete, İngiliz milli takımının ilk yarıyı 4-0 önde tamamladığını ve bunun "rekabetten tamamen kopukluğu ve mücadele ruhunun yokluğunu yansıtan soluk bir tablo" olduğunu yazdı.

Gazete, maçın Fransa’nın tam bir çöküşüyle başladığını, Deschamps’ın ikinci yarıda 4 oyuncu değişikliği yaparak durumu düzeltmeye çalıştığını ve daha sonra 8 oyuncu değişikliği yapabilmeyi dilediğini itiraf ettiğini de ekledi.

Ayrıca okuyun

İngilizlerin öfkesi sürerken... Beyaz Saray, Falkland Adaları krizinde Arjantin'in tarafını tuttu

Videoda... Şubayr: Lakja ve Motsepe, Afrika şampiyonalarında kulüp sayısının artırılmasını destekliyor

"Sport" gazetesi, Deschamps’ın maçı “felaket” olarak nitelendirdiğini aktardı. Deschamps, basının önünde oyuncularını eleştirmeyeceğini vurgulayarak, üçüncülük maçının hiç oynanmamasını dilediğini belirtti.

Orta saha oyuncusu Adrien Rabiot ise takımın performansını eleştirdi ve ilk yarıdaki bazı davranışların “kabul edilemez” olduğunu vurguladı; oyuncuların devre arasında onurlarını korumalarını talep ettiklerini ve bunun ikinci yarıdaki performansa yansıdığını belirtti.

Turnuvayı 10 golle tamamlayan takım kaptanı Kylian Mbappé ise hataların olduğunu kabul etse de oyuncuların insani yönünü savunarak, “İnsanları alay ettiğimizi ya da formaya saygı göstermediğimizi söyleyenleri anlayabiliyorum. Ben sadece şunu söylüyorum: Biz de insanız” dedi.

Katalan gazetesinin haberine göre, Mbappé, Fransa’nın 4-0 geride olduğu devre arası molasında İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel ile gülümseyerek poz vermesiyle ek bir tartışma yarattı.