Göz açıp kapayıncaya kadar atılan iki gol ve Real Oviedo savunmasının sunduğu iki armağan, Girona'ya canlılığını geri kazandıran bir galibiyet kazandırırken, aynı zamanda Raul Gonzalez'in Oviedo teknik direktörü olarak ilk maçına da gölge düşürdü.

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Göz açıp kapayana kadar gelen iki gol ve Real Oviedo savunmasının iki armağanı, Girona'ya kendisine yeniden canlılık kazandıran bir galibiyet getirirken, aynı zamanda Raúl González'in Oviedo teknik direktörü olarak ilk maçını da gölgeledi.

As gazetesi, maçın öne çıkan anlarını ele aldı. Girona, Quique Álvarez yönetiminde oyunun temposuna hâkim olan İzan ve Beltrán'dan oluşan ikili orta saha pivotundan yararlanarak rakibini toptan mahrum bırakma yoluyla Raúl'u karşılamak istedi.

Real Oviedo ise karşısında geri çekilmekten ve topu kapma çabasıyla soluklanmaya çalışmaktan başka seçenek bulamadı; ancak bu girişimler pek sık tekrarlanmadı.

Teknik direktör Raúl, kenar çizgisinden oyuncularını yönlendirmede son derece hareketliydi ve takımının performansında gerekli düzenlemeleri yapmaya çalıştı; ancak ilk yarının bıraktığı izlenim, maçın büyük bölümünü rakip sahasında geçiren Girona'nın daha rahat taraf olduğuydu.

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Katalan ekibinin daha fazla üstünlük kurduğu kabul edilse de, ilk yarıda pozisyonlar iki takım arasında paylaşıldı.

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Domínguez bir kafa vuruşuyla kaleyi tehdit etti ancak top direğin yanından geçti; ardından Giménez'e net bir fırsat doğdu, fakat ağlara göndermesi daha kolayken bu şutu harcadı.

Real Oviedo, Katalan rakibine duran toplardan zarar vermeye çalışırken, Girona ise Carles Pérez ve Unai'nin çıkışlarına güvendi.

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Katalan ekibinin en tehlikeli fırsatları duran toptan geldi; Carlos Pérez'in ceza sahası içindeki bir mücadelenin ardından sol ayakla gönderdiği şut üst direğe çarptı.

İlk yarının sonundan önce Estanis ve Chaira iki kez Girona kalesini tehdit etmeye çalıştı, ancak girişimleri Gazzaniga için bir tehlike oluşturmadı.

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İkinci yarının başı Real Oviedo'ya güldü; Joti'den başlayıp Giménez'in sürdürdüğü, Chaira'nın geliştirdiği harika organize bir atağı gole çevirmeyi başardı; arkadan gelen Reina ise muhteşem bir kafa vuruşuyla bu atağa imzasını attı.

1-0'lık öne geçme golü, Real Oviedo oyuncularına daha büyük bir sükûnet kazandırdı. Bu üstünlüklerini hızla pekiştirebilirlerdi, ancak Gazzaniga, Estanis'in başlattığı harika bir atağın ardından Isfan'ın girişimini kurtararak onu gol atmaktan alıkoydu.

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Real Oviedo, farkı açma girişiminde başarısız oldu, ancak ardından ceza sahası içinde peş peşe yaşanan iki talihsiz olayla daha büyük bir hata yaptı.

60. dakikada Real Oviedo savunmacıları, Abel'in kaleci Aarón'un ağlarını sarsmasını onu durduramadan izlemekle yetindi.

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3 dakika sonra, tam olarak 63. dakikada Bicho, dönen bir topla gelen bir başka armağanı değerlendirerek Katalan ekibinin ikinci golünü ekledi.

Böylece Real Oviedo'nun iki farklı öne geçme ihtimali, 1-2 geriye düşmesine dönüştü ve teknik direktör Raúl'un takımı son derece zor bir durumda kaldı.

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Raúl, hücum nitelikli değişiklikler yaparak Oviedo oyuncularından güçlü bir tepki istedi; Oviedo tereddüt etmeden öne atıldı, ancak bu atılımı futbolsal çözümlere dayanmaktan ziyade daha çok coşku ve mücadeleyle besleniyordu.

Yacuba ve Morales, Gazzaniga'yı sınamaya çalıştı, ancak Girona kalecisi dimdik ayakta kaldı ve takımını Tartiere sahasında galibiyeti kesinleştirmeye taşırken, aynı zamanda Raúl'un ilk maçını da gölgeledi.