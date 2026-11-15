Katalan "Sport" gazetesinin muhabiri Alfredo Martinez, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal'ı eleştirenlere, oyuncunun Çekya maçındaki yokluğu üzerine çıkan tartışma nedeniyle sert bir saldırı başlattı.

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Oyuncunun millî takıma katılmaktan kaçmadığını, aksine gerçekten diz iltihabı ve eklemde sıvı birikmesi sorunu yaşadığını, bunun da teknik heyeti durumuna temkinli yaklaşmaya ittiğini vurguladı.

Martinez, İspanya Millî Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente'nin öfkesini dile getirmek ve oyuncunun yaşadığı belirtiler ile rahatsızlıklar hakkında açıkça konuşmak zorunda kaldığını belirterek, Aston Villa maçı sırasında yaptığı bir hareketin ardından dizinin iltihaplandığını ve eklemde sıvı bulunduğunu açıkladı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bunu açıklamak için daha ne gerekiyor? Lamine Yamal çağrılardan kaçmıyor." Barcelona yıldızının Çek Cumhuriyeti maçındaki yokluğunun fiziksel durumundan kaynaklandığını, millî takımdan uzaklaşma girişimi olmadığını belirtti.

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Katalan gazeteci, önemli maçlar öncesinde oyuncuları dinlendirmek ve mümkün olan en iyi fiziksel duruma ulaşmalarını sağlamak için onlara özen göstermek gibi doğal durumlarda sürekli karmaşıklık ve ayrıntı aranmasını eleştirerek, bazı eleştirmenlerin Yamal'ın sunduklarının keyfini çıkaramadığını, çünkü onun kendi tuttukları takımda oynamadığını belirtti.

Martinez, Yamal'ın İspanya'nın tarihinde sahip olduğu en iyi oyuncu olabileceğini ya da bunun için aday olduğunu, yeteneklerinin millî takıma pek çok kupa kazandırmaya katkıda bulunma fırsatı verdiğini vurguladı.

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Ayrıca kazanma ve rekorları alt üst etme konusundaki tutkusu ve sürekli isteğinin, olağanüstü futbol seviyesiyle örtüştüğünü kaydetti.

Martinez, Barcelona ile İspanya Millî Takımı arasındaki ilişkiye değinerek, Katalan kulübünün bir dizi oyuncusunun son millî takım dönemlerinde sakatlandığını, yaşananların tesadüfi ve talihsiz bir durum olduğunu söyledi.

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İspanyol orta saha oyuncusunun millî takım kadrosunda vazgeçilmez ana unsurlardan biri olduğu dönemde Valladolid'de geçirdiği ağır sakatlığı örnek göstererek, Gavi'nin o talihsiz sakatlıktan sonra artık eski oyuncu olmadığını vurguladı.

Lamine Yamal'ın, kulübünde hissettiği gibi İspanya Millî Takımı'nda da rahat hissetmesine yardımcı olacak destek ve takdiri görmek yerine, eleştirmenleri için her zaman fırtınanın merkezinde bulduğunu kendini sözlerine ekledi.

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Oyuncunun, iyileşmesini maçlara yetişebilmek ve İspanya'nın ikinci dünya kupasını kazanmasına yardım etmek için hızlandırması da dâhil olmak üzere millî takıma gösterdiği bağlılığa rağmen haksız saldırılara maruz kaldığını kaydetti.

Barcelona'nın İspanya Millî Takımı'nın başarılarındaki tarihsel rolünü de savunarak, İspanya'nın Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nı kazandığı dönemlerde millî takımın temelinin her zaman Katalan kulübünün oyuncularını içerdiğini söyledi.

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Martinez, Yamal'ın bazı eleştirmenlerindeki "çifte standartları" eleştirerek, bu kişilerin dünyanın en iyi oyuncusu yarışında Kylian Mbappe lehine oy kullanılmasını talep ettiklerini ya da kendi kulüplerinin oyuncularının Fransa ve Uruguay millî takımlarının çağrılarından tekrar tekrar yoksun kalmasını görmezden geldiklerini, Real Madrid'e atıfta bulunarak belirtti.

Yazar, kendi bakış açısına göre bu eleştirilerin arkasındaki temel nedenin Yamal'ın Barcelona'ya mensup olması olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı; kulüp ve oyuncunun bir kesim takipçi için her zaman bir düşmanı temsil ettiğini belirtti ve genç yıldıza şu mesajı yöneltti: "Onları affet Yamal, çünkü ne söylediklerini bilmiyorlar."