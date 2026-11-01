Katalan basınında: Raphinha, Ancelotti'nin "haksızlığına" neden isyan etmiyor?

İspanyol "Onda Cero" radyosunun spor gazetecisi ve futbol yorumcusu Alfredo Martínez, Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye, Raphinha'ya yaklaşımı ve oyuncunun uluslararası ara dönemlerinde yaşadığı sakatlıklara rağmen onu sürekli kadroya çağırması nedeniyle sert bir eleştiri yöneltti; İtalyan teknik adamın Brezilya'nın başına geçmesinden bu yana sergilediği performansın Barcelona'ya belirgin biçimde zarar verdiğini savundu.

Martínez, Katalan "Sport" gazetesinde bugün pazar günü yayımlanan makalesinde, meselenin Ancelotti'nin büyük Madridli geçmişi ya da uzun yıllar boyunca Real Madrid'e olan güçlü bağlılığıyla ilgili olmadığını, aksine İtalyan teknik adamın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesinden bu yana yaşanan olaylar ve rakamlarla ilgili olduğunu belirterek, Raphinha'nın ülkesinin milli takımına katıldığı son üç kez de sakatlanarak döndüğünü açıkladı.

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Yazar, Raphinha'nın geçen nisan ayında, Dünya Kupası öncesi kadroya çağrılmasının Barcelona'ya, oyuncunun Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atlético Madrid karşısındaki eleme turlarında yokluğuna mal olduğunu, ardından oyuncunun Dünya Kupası'ndan yine sakat olarak döndüğünü vurguladı.

Bu sezon ilk uluslararası ara döneminden önce muhteşem bir performans sergileyen ve İspanya Ligi'nde gol kralı ve büyük bir yıldız olarak ön plana çıkan Raphinha'nın bir kez daha sakat olarak döndüğünü, dönüşünden bu yana da tam bir maç oynayamadığını ekledi.

"Neden isyan etmiyor?"

Martínez, daha az bir ölçüde de olsa, Barcelona forvetini sorumluluktan muaf tutmadı; onun Brezilya Milli Takımı'nın liderlerinden biri olduğunu ve Ancelotti nezdinde bir nüfuza ve onunla doğrudan bir iletişim hattına sahip olması gerektiğini, bunun da şu anda kadroya çağrılmasının sportif açıdan ve maaşını ödeyen kulübü nezdindeki imajı açısından kendisine zarar verdiğini açıklamasına olanak tanıyacağını savundu.

Barcelona üyelerinin ve taraftarlarının son derece öfkeli olduğunu, Raphinha'nın bu haksızlığa karşı neden isyan etmeye çalışmadığını anlamadıklarını söyledi ve şunları ekledi: "Kaptan Raphinha'dan özür diliyorum, çünkü ona hayranım ve onun son derece büyük bir oyuncu olduğunu, Barcelona'da muhteşem performanslar sergilediğini düşünüyorum, ama belki de maaşını ödeyen kulübe karşı daha adil bir şey yapabilir, özellikle de Brezilya Milli Takımı yalnızca hazırlık maçları oynadığı için."

Buna karşılık Martínez, Ancelotti'nin mevcut en iyi oyuncuları kadroya çağırma ve onlardan azami verimi alma isteğini anlayışla karşıladı, ancak özellikle hazırlık maçlarının İtalyan teknik adam için yeni yetenekleri izleme fırsatı olması gerektiğinin altını çizdi.

Yazar, Vinícius Júnior'ın kadroya çağrılmasına da değindi; onun durumunun farklı olduğunu, çünkü form düşüklüğü yaşadığını ve bir miktar süre almaya ihtiyacı olduğunu, özellikle de kasım ayının sonuna kadar cezalı olduğunu, dolayısıyla bu çağrının Madridli oyuncunun yararına olduğunu savundu.

"Çifte standart"

Martínez ayrıca Brezilya kulüplerine yaklaşımdaki "çifte standardı" eleştirdi; Ancelotti'nin, takımın yerel lig müsabakaları ve Copa Libertadores finaliyle meşguliyeti nedeniyle Brezilya Futbol Federasyonu'nun talebi üzerine Palmeiras'tan hiçbir oyuncuyu kadroya çağırmadığına dikkat çekti.

Şu soruyu sordu: "Barcelona geçen nisan ayında, Kral Kupası'nın eleme turlarını, bu arada Atlético Madrid karşısındaki yarı finali ve aynı takım karşısındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini oynadığında, sezonunun yarısını geçirmiyor muydu?"

Martínez, hazırlık maçları dönemlerinde oyuncuların kadroya çağrılmasını sınırlamak için Uluslararası Futbol Federasyonu'nun ve uluslararası kuruluşların müdahale etmesi çağrısıyla sözlerini noktaladı; maç sayısının fazlalığına rağmen oyuncuların Dünya Kupası, eleme turları ve Copa América için milli takımlarına katılmalarının anlaşılabilir olduğunu, ancak "kulüp sezonunun ortasında, alışılmadık rakipler karşısında toplanma kampları ve hazırlık maçları oynamak için dünyanın öbür ucuna seyahat etmenin ve beraberindeki uzun yolculukların ve fiziksel yorgunluğun devam etmemesi gerektiğini" ifade etti.