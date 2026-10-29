Katalan basınında: Ancelotti, Barcelona'ya bir kez daha ceza kesiyor

Brezilyalı forvet Raphinha, Brezilya Milli Takımı ile kasım ayında Japonya ve Singapur'a karşı oynanacak iki hazırlık maçı için uçakla gidiş dönüş 22 bin kilometre yol kat etmek zorunda kalacak.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'den herhangi bir af çıkmadı; İtalyan çalıştırıcı, bu maçların faydası etrafındaki soru işaretlerine rağmen Raphinha'yı iki karşılaşma için kadroya çağırdı. Haberi aktaran Katalan "Sport" gazetesi, İtalyan teknik direktörün "Barcelona'yı bir kez daha cezalandırdığını" değerlendirdi.

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Brezilya Milli Takımı, 14 Kasım Cumartesi günü Japonya ile karşılaşmak üzere Singapur şehrine gidecek, ardından 17 Kasım Salı günü ev sahibi Singapur Milli Takımı ile oynayacak. Singapur, Uluslararası Futbol Federasyonu sıralamasının son güncellemesinde 211 milli takım arasında 149. sırada yer alıyor.

Bu da pratikte, Barcelona'da 11 numaralı forma sahibi oyuncunun bir kez daha yorucu bir yolculuğa katlanmak zorunda kalacağı anlamına geliyor; zira gidiş dönüş yaklaşık 22 bin kilometre havada yol kat edecek.

Brezilya Milli Takımı ile üstlenilen bu yeni yükümlülükler, Raphinha'nın henüz en iyi seviyesine kavuşamadığı bir dönemde geliyor. Oyuncu, önceki milli arada ülkesinin milli takımıyla mücadele ederken kas yaralanması yaşamıştı.

Oyuncu, 29 Eylül'de Avustralya'nın Brisbane şehrinde, Avustralya'ya karşı oynanan hazırlık maçında devre arasında sahayı terk etmek zorunda kaldığında sakatlanmıştı. Sakatlık, onu Barcelona'ya erken dönmeye mecbur bırakırken, Brezilya Milli Takımı ise Kalküta'da Hindistan'a karşı üçüncü bir hazırlık maçı oynamaya hazırlanıyordu.

Endişe verici emsaller

Teknik direktör Hansi Flick, Barcelona ve Katalan taraftarların, 2026 yılının son milli aralarından biri kapsamında gelen bu yeni davetten endişe duymak için sebepleri var. Geçmiş örnekler endişeleri artırıyor; zira Raphinha, Brezilya Milli Takımı ile birlikteyken daha önce birkaç kez sakatlanmış ve bu durum Blaugrana'ya ciddi zararlar vermişti.

Geçtiğimiz mart ayında yaşananlar hâlâ Flick'in hafızasında taze; o dönemde Raphinha, Boston'da Brezilya Milli Takımı için pek önem taşımayan, Fransa'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında sakatlanmıştı.

Oyuncu o dönemde Barcelona'dan 5 hafta uzak kaldı ve takımın Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid karşısında İspanya Kral Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği eleme maçlarında forma giyemedi. Ardından Brezilyalı forvet, 2026 Dünya Kupası sırasında yeni bir sakatlık yaşadı ve ülkesinin milli takımının Erling Haaland yönetimindeki Norveç karşısında turnuvadan elenmesiyle sonuçlanan maçta forma giyemedi.