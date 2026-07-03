Kasıt mı, yoksa gıda zehirlenmesi mi?.. Tunuslu 8 oyuncunun doping test sonuçları pozitif çıktı

Güvenilir basın haberlerine göre, 2026 Dünya Kupası sırasında Tunus milli takımından bazı oyuncuların doping testlerinde pozitif sonuçlar çıktığı ortaya çıktı; bu durumun, yasaklanmış maddelerin kasıtlı kullanımı değil, gıda kaynaklı kontaminasyonla ilgili olabileceği öne sürülüyor.

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin bugün Cuma günü aktardığına göre, Tunus milli takımından en az 8 oyuncuda, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından yasaklanan "klenbuterol" maddesine ait izler tespit edildi. Bu madde, tıbbi olarak solunum yollarını genişletmek için kullanılır ancak rekabetçi sporlarda yasaklanmış maddeler listesinde yer almaktadır.

Aynı kaynaklar, ilk soruşturmaların bu sonuçların nedeninin, spor performansını artırma amacıyla değil, milli takımın Meksika'da kaldığı süre boyunca kontamine et tüketilmesinden kaynaklandığını gösterdiğini doğruladı.

Gazete, oyuncuların bağlı olduğu federasyon ve kulüplere sonuçların bildirildiğini, gıda kontaminasyonu olasılığının ortaya çıkması üzerine oyuncular aleyhine cezai işlem uygulanmasının beklenmediğini belirtti.

Bu gelişme, Tunus milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndan felaket sonuçlarla elenmesinin ardından geldi. Takım, İsveç'e (5-1), Japonya'ya (4-0) ve Hollanda'ya (3-1) karşı ağır 3 mağlubiyet aldı; bu da Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay olarak, ilk maçın ardından teknik direktörün görevden alınmasına yol açtı.

Bu olay, Meksika’da daha önce yaşanan benzer vakaları akla getiriyor. Orada da uluslararası turnuvalarda, özellikle kıtasal turnuvalarda ve yaş kategorilerinde, et kaynaklı “klenbuterol” maddesine ilişkin toplu pozitif sonuçlar kaydedilmişti; ancak o dönem yapılan soruşturmalar, geniş çaplı bir gıda kirliliğinin varlığını teyit etmişti.

Tunus Futbol Federasyonu ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) da şu ana kadar konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.