Fransız yıldız Kylian Mbappe, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki gol hanesini açmak için yalnızca 6 dakikaya ihtiyaç duydu ve sadece varlığının bile Real Madrid'in hırsını artırdığını, takımdaki her şeyi değiştirdiğini kanıtladı.

Oyuncu, resmi müsabakaların başlamasını ve yaz döneminin bitmesini gerektiren bir fiziksel durum sergileyerek hazırlık dönemindeki ilk ve tek maçında gol atmayı başardı.

Baskının yoğunluğu ve hareketindeki zekâsı sayesinde Mbappe, Schlotterbeck'ten gelmesi muhtemel hatalı bir pası takip ederek bunu değerlendirmeyi başardı ve kaleci Loris Karius'a üstünlük kurdu. Pazartesi günü antrenmanlara başlayıp Pazar günü ilk golünü atarak duyduğu büyük açlığı da böylece teyit etti.

İspanyol "As" gazetesine göre, karşılaşma gol verimini artırma olasılığına da tanıklık etti. Mbappe 11. dakikada yeniden nüfuz ederek ceza sahasına ulaştı ancak şutu kalenin yanından geçti.

Bir dakika sonra, kırk metre mesafeden Katić'e hızda üstünlük kurunca daha net bir fırsat yakaladı ve Schalke takımının tüm oyuncularına karşı fiziksel üstünlüğünü kanıtladı.

Kaleci Karius şutunu kurtarsa da Mbappe tatilden olağanüstü bir hızla döndüğünü ispatladı ve golcü rolüyle yetinmeyip oyun kurucu olarak da parladı. Kendi sahasının ortasında topu kaparak Vinicius'a dikine isabetli bir pas gönderdi, ardından Arda Güler'in ustaca bir pasının ardından ileri atılarak tehlikeli bir orta yaptı ancak Vinicius bu topu kale çizgisinden uzaklaştırıldıktan sonra harcadı. Böylece Fransız forvet, durdurulamaz bir görünüm sergilediği 45 dakika ortaya koydu.

Teknik direktör Jose Mourinho, Kylian Mbappe'nin ve takımın diğer oyuncularının seviyesinden büyük memnuniyet duydu. Fiorentina karşısındaki hazırlık maçının ardından gülümseyerek şöyle konuştu: "İyi oyuncularla oynanan ilk maçta Real Madrid en iyi görüntüsünü ortaya koydu."

Bu seviyeler, titizlikle hesaplanmış bu hazırlık dönemindeki takımın giderek yükselen gelişimini yansıtıyor ve bunda en büyük pay, Mourinho'nun 4-2-3-1 sistemindeki değişmez oyun planına daha fazla etkinlik kazandıran Mbappe'ye ait. Aynı zamanda bir başka muhteşem maç çıkaran ve yazın en iyisi kabul edilen Arda Güler'in parlamasını da kolaylaştırdı; böylece hücum ortaklığı sınırsız imkânlar sergilemeye devam etti.

Valdebebas'taki antrenman tesislerinden gelen işaretler, Fransız forvetin mükemmel bir fiziksel durumla döndüğünü teyit etti; oyuncu bunu sahada da kanıtladı ve kendisini Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile on gol atmaya taşıyan gol içgüdüsünü korudu.

Oyuncu, hızında belirgin değişiklikler ve hazırlık maçı tanımayan büyük bir tutku sergiledi; özellikle de geçen sezon 42 gol atıp 7 asist yaptığı hâlde katıldığından bu yana takımsal bir başarı elde edememişken.

Bu dönem, herkes için ve özellikle Mbappe için kendini kanıtlamaya yönelik belirleyici bir fırsatı temsil ediyor; ilk kıvılcımı Gelsenkirchen şehrinde çakan kader belirleyici bir meydan okumada.