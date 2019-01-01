Kasımpaşa'nın yeni transferi Mame Baba kimdir?

Kasımpaşa, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ajman Club'da forma giyen 26 yaşındaki Senegalli forvet Thiam Mame Baba'yı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon ekiplerinden Ajman Club'da forma giyen Mame Baba, kendisini 2+1 yıllığına 'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Mame Baba kimdir?

Santrfor bölgesinde görev yapan Mame Baba Thiam, 9 Ekim 1992 yılında 'de dünyaya geldi.

26 yaşındaki futbolcu, kariyerine altyapısında başladı ve , , ve PAOK gibi takımlarda forma giydi.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ajman Club'da top koşturan Mame Baba, geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giydi, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.