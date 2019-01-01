Kasımpaşa'nın yeni transferi Mame Baba kimdir?
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kasimpasa.com.tr
Geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Ajman Club'da forma giyen Mame Baba, kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Mame Baba kimdir?
Santrfor bölgesinde görev yapan Mame Baba Thiam, 9 Ekim 1992 yılında Senegal'de dünyaya geldi.
26 yaşındaki futbolcu, kariyerine Sassuolo altyapısında başladı ve Inter, Juventus, Empoli ve PAOK gibi takımlarda forma giydi.
Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ajman Club'da top koşturan Mame Baba, geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giydi, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.