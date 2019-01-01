Kasımpaşa'da Karim Hafez neden oyundan atıldı?

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının ilk yarısının sonlarında 10 kişi kaldı.

’nın Mısırlı sol bek oyuncusu Karim Hafez, maçının 45. dakikasında oyun dışında kaldı.

43. dakikada Luiz Gustavo’nun kafa vuruşu Loret Sadiku’nun koluna çarpıp kornere gitti. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltıyı verdi.

Topun başına geçen Vedat Muriqi takımını 2-1 öne geçirirken, golün ardından Hafez, Palabıyık’ı alkışla protesto etti.

Palabıyık bu hareketinin ardından Hafez’e sarı kart gösterirken, Mısırlı oyuncu alkışlamaya devam edince bir sarı kart daha gösterip oyundan attı.