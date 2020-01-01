Kasımpaşa'da ikinci Fuat Çapa dönemi

Tayfur Havutçu ile yollarını ayıran Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu.

'da Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fuat Çapa getirildi. Çapa'yla sezon sonuna dek sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Son olarak 'u çalıştıran ve Fuat Çapa, daha önceden 2010-11 sezonunun ortasında Kasımpaşa'nın başına geçmiş ve mavi-beyazlı takımın başında çıktığı 22 resmi maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi almıştı.

Daha fazla takım

51 yaşındaki teknik adam Süper Lig'de daha önceden , Kayseri Erciyesspor ve 'u da çalıştırmıştı.

Kasımpaşa bu sezon Kemal Özdeş ve Tayfur Havutçu'nun ardından üçüncü farklı teknik adamla çalışacak.