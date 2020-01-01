Kasımpaşa'da ikinci Fuat Çapa dönemi
Kasımpaşa 'da Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fuat Çapa getirildi. Çapa'yla sezon sonuna dek sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran ve Fuat Çapa, daha önceden 2010-11 sezonunun ortasında Kasımpaşa'nın başına geçmiş ve mavi-beyazlı takımın başında çıktığı 22 resmi maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi almıştı.
51 yaşındaki teknik adam Süper Lig'de daha önceden Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor ve Antalyaspor'u da çalıştırmıştı.
Kasımpaşa bu sezon Kemal Özdeş ve Tayfur Havutçu'nun ardından üçüncü farklı teknik adamla çalışacak.