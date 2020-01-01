Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, sözleşmesi sona eren teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fuat Çapa geçtiğimiz şubat ayında Tayfur Havutçu'nun yerine göreve getirilmişti.

, Fuat Çapa yönetiminde çıktığı 14 lig maçında 8 galibiyet 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alıp ikinci yarının flaş ekiplerinden olmuştu.

Kasımpaşa Başkanvekili Hilmi Öksüz, NTV’ye yaptığı açıklamada “Fuat Hocamız ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz vardı. Ekonomik nedenlerden dolayı yolları ayırdık. Arkadaşlarımız yeni adaylar için çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.