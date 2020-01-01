Kasımpaşa Zvonimir Sarlija'yı kiraladı
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Kasimpasa
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Hırvat savunma oyuncusu Zvonimir Sarlija'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 23 yaşındaki stoper satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Zvonimir Sarlija, Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Stoper'de görev yapan Sarlija, bu sezon Rus ekibinin formasını 14 resmi maçta terletti.