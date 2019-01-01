Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile görüşüyor

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Ricardo Quaresma'ya Kasımpaşa'dan teklif geldi.

Beşiktaş'ın yollarını ayırma kararı aldığı Ricardo Quaresma'ya talip oldu.

NTV Spor' da yer alan habere göre 36 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçen ve teklifini sunan mavi-beyazlılar, Portekizli futbolcunun cevabını bekliyor. dışından da teklifler alan Quaresma, kararını henüz vermedi.

Haberin devamı aşağıda

Beşiktaş ile ayrılığının resmiyete kavuşmasını bekleyen tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği kısa süre içinde netlik kazanacak.