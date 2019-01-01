Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile görüşüyor
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AA
Beşiktaş'ın yollarını ayırma kararı aldığı Ricardo Quaresma'ya Kasımpaşa talip oldu.
NTV Spor' da yer alan habere göre 36 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçen ve teklifini sunan mavi-beyazlılar, Portekizli futbolcunun cevabını bekliyor. Türkiye dışından da teklifler alan Quaresma, kararını henüz vermedi.
Beşiktaş ile ayrılığının resmiyete kavuşmasını bekleyen tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği kısa süre içinde netlik kazanacak.