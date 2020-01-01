Kasımpaşa

Kasımpaşa Quaresma'ya veda etti

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Quaresma Kasimpasa 14092019
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Quaresma'nın 1 sezonluk Kasımpaşa macerası sona erdi.

Sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma ile lacivert-beyazlıların yolları ayrıldı.

Kasımpaşa twitter hesabından yaptığı açıklamada Portekizli yıldıza veda etti;

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"Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz."

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    Quaresma bu sezon 26 Süper Lig maçında Kasımpaşa forması giyerken 4 gol attı.

    Türkiye'ye ilk olarak 2010-11 sezonunda gelen Portekizli, tamamladığı 2 sezonun ardından takımdan ayrılmıştı. 2015/2016 sezonunda tekrar Beşiktaş'a dönen Quaresma 4 sezon siyah-beyazlılarda oynadıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.

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