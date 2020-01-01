Kasımpaşa Quaresma'ya veda etti
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Sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma ile lacivert-beyazlıların yolları ayrıldı.
Kasımpaşa twitter hesabından yaptığı açıklamada Portekizli yıldıza veda etti;
"Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz."
Quaresma bu sezon 26 Süper Lig maçında Kasımpaşa forması giyerken 4 gol attı.
Türkiye'ye ilk olarak 2010-11 sezonunda gelen Portekizli, tamamladığı 2 sezonun ardından takımdan ayrılmıştı. 2015/2016 sezonunda tekrar Beşiktaş'a dönen Quaresma 4 sezon siyah-beyazlılarda oynadıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.